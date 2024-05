TAMKissa juhlitaan valmistuneita 31.5.: ”Rohkeus innostua uusista mahdollisuuksista on menestyksen avain”

– Uskon, että halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen, kyky sopeutua nopeisiin muutoksiin sekä rohkeus innostua uusista mahdollisuuksista ovat avaimia menestykseen, Tanja Järvensivu sanoo puheessaan.

Järvensivu opiskeli TAMKissa vuosina 1997–2000 liiketalouden tutkinto-ohjelmassa, suuntautumisenaan viestintä ja markkinointi. Hänen mukaansa tekoäly ja teknologinen kehitys muuttavat tapojamme työskennellä, kommunikoida ja ratkaista ongelmia, mutta olennainen osaamispohja tulevaisuutta varten on luotu TAMKissa vietettyjen vuosien aikana.

– Saamanne tiedot, taidot ja kokemukset, hyvät verkostot sekä käytännönläheinen ote asioihin kantavat vielä pitkälle. Olkaa ylpeitä tästä tutkinnosta ja nauttikaa tulevasta matkasta, teillä on kaikki mitä työelämässä tarvitaan, Järvensivu kannustaa valmistuvia.

Rehtori Mikko Naukkarinen kehottaa valmistuvia käyttämään työaikaa epäröimättä myös ajatteluun.

– Teidät on siihen koulutettu, ja se on työelämän kehittäjän keskeinen tehtävä.

Naukkarinen kiittää puheessaan opettajia ja muuta henkilökuntaa:

– Erityisesti viime vuosikymmenellä ammattikorkeakoulutuksen reippaat rahoituksen leikkaukset ja kasvaneet velvoitteet työn sisällössä ovat pitäneet henkilökuntaa lujilla. Henkilökunta on kaikesta huolimatta nähnyt työnsä tärkeyden yhteiskunnalle ja jokaiselle opiskelijalle yksilönä ja tehnyt työtään suurella sydämellä.​

Valmistujaisjuhlan ohjelma:

Johdon tervehdys, rehtori Mikko Naukkarinen

Opiskelijakunta Tamkon tervehdys, hallituksen puheenjohtaja Julia Väänänen

Musiikkia, TAMK Musiikin opiskelijat

Alumnin puhe, Tanja Järvensivu, Tampere-talon liiketoimintajohtaja B2B

TAMKin Tukisäätiön puhuja, puheenjohtaja Tiina Surakka

Valmistuneen puheenvuoro, Hanna Rantanen (tietotekniikka)

Ohjelma kestää noin tunnin, jonka jälkeen on kahvitarjoilu Campusravitan ravintolassa.



Median edustajat ovat tervetulleita paikalle ilman ennakkoilmoitusta. TAMKin piha-alueella merkitsemättömillä parkkipaikoilla on vapaa pysäköinti valmistujaisjuhlan aikana. Maksullisia paikkoja on Finnpark P-Kaupin ja Taysin pysäköintihalleissa kampuksen lähistöllä. Julkisen liikenteen käyttö on suositeltavaa. Tilaisuuteen kannattaa saapua Teiskontien puoleisen aulan kautta.

