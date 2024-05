Taloyhtiöt sähköautoilun pullonkaulana?

”Aihe on yksinkertaisesti polttava! Sitä käsitellään nyt suurimmassa osassa taloyhtiöitä. Olemme perehtyneet sähköautojen latausratkaisuihin jo siitä lähtien, kun sähköautot alkoivat yleistyä Suomessa. Viimeisen viiden vuoden aikana kysyntä on kasvanut valtavasti. Olemme kuitenkin todenneet käytännössä, että tällä hetkellä taloyhtiöiden sähköjärjestelmät eivät välttämättä mahdollista sähköautojen lataamista aina lain vaatimassa mittakaavassa”, Korpisähkö Oy:n toimitusjohtaja Konsta Peltokorpi sanoo.



Peltokorpi viittaa myös hiljattain voimaan astuneeseen lakimuutokseen, jonka mukaan olemassa olevaan rakennukseen, joka ei ole asuinkäytössä ja joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.



Tarve latauspaikoille kasvussa



”Täyssähköautojen määrä on viimeisen muutaman vuoden aikana keskimäärin tuplaantunut joka vuosi meillä Suomessa. Toisaalta monella ihmisellä sähköauton hankinta voi jäädä siitä kiinni, voiko autoa ladata kotona vai ei. Kuitenkin ainoastaan murto-osa taloyhtiöistä on toteuttanut latausvalmiuden, joka mahdollistaa, että kaikille autopaikoille voidaan asentaa latausasemat. Yhdenvertaisuuttakin on mietittävä: mikäli yhdelle osakkaalle annetaan lupa asentaa latausasema, sama lupa pitäisi antaa kaikille osakkaille. Ilman sähköjärjestelmän kapasiteetin kartoitusta ja tarvittavia muutoksia tämä ei kuitenkaan ole mahdollista”, Peltokorpi toteaa.



Tiukat ajat ovat ajaneet taloyhtiöt kysymään kustannustehokasta ja eurojärkevää tapaa mahdollistaa lain vaatimukset sekä asukkaiden tarpeet latauspaikoista.



”Olemme toimineet taloyhtiöiden ja kiinteistöjen sähköhuollon parissa jo yli 50 vuotta visionäärin tehtävissä, joten meille tämä tarve ei tullut puskista. Tavoitteemme on olla Suomen luotetuin latausratkaisujen toimittaja, joka auttaa kaikenkokoisia taloyhtiöitä ja yrityksiä sekä yksityisiä kiinteistön omistajia pääsemään turvallisen ja kustannustehokkaan sähköautoilun pariin”, Peltokorpi linjaa.