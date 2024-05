Sekasin-chatin pilotista hyvää palautetta – toiminta jatkuu pysyvänä palveluna Pirkanmaalla

Sekasin-chat on valtakunnallinen, anonyymi chat-palvelu, jossa 12–29-vuotiaat nuoret voivat keskustella mieltään painavista asioista. Sekasin-kollektiivin ylläpitämä palvelu on ollut nuorille tuttu ja turvallinen paikka avautua, mikä on tehnyt siitä helpon valinnan Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

– Ei olisi ollut järkevää luoda mitään omaa vastaavaa palvelua. Työntekijät ovat kokeneet päivystämisen chatissa lisänneen taitoa kohdata ja olla läsnä nuorille sekä olleen mukavaa vaihtelua omaan työnkuvaan, kertoo suunnittelija Henna Fager.



Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijät ovat toimineet chatissa päivystäjinä, ja tarkoituksena on kouluttaa lisää henkilökuntaa tähän tehtävään. Sekasin-chat tarjoaa alustan, koulutuksen ja tuen, joten hyvinvointialueelle ei koidu kustannuksia työntekijöiden työaikaa lukuun ottamatta.



Kevään aikana työntekijät kävivät noin 600 keskustelua nuorten kanssa. Tämä saavutettiin 120 tunnin kuukausittaisella työntekijöiden panoksella. Yleisimmät syyt yhteydenotoille olivat paha olo, ihmissuhdeongelmat, halu kertoa kuulumisia ja itsetuhoisuus. Sekasin-chat tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua suoraan nuorten puhelimeen tai tietokoneelle, ja se on erityisen suosittu niiden nuorten keskuudessa, joita on muuten vaikea tavoittaa. Chattiin on suora linkki verkkosivuiltamme.



– Osalle nuorista Sekasin-chat toimii itsenäisenä ja riittävänä palveluna. Sekasin-chat -yhteistyössä pitäisi katsoa valtakunnallista nuorten tilannetta ja laittaa resurssit yhteen, jotta voidaan vastata nuorten keskustelun tarpeeseen. Liian moni nuori jää vaille keskusteluapua, kun ei hahmoteta laajempaa kuvaa. Yhteistyöllä pystyttäisiin vastaamaan kaikkien nuorten huoleen, kunhan tahtoa tähän riittäisi, toteaa Fager.



Pirkanmaan hyvinvointialueen onnistuneen kokemuksen toivotaan innostavan myös muita hyvinvointialueita liittymään mukaan Sekasin-chat -toimintaan. Lisäksi kuka tahansa voi lähteä mukaan toimintaan vapaaehtoisena, tarjoten tukea nuorille heidän tarpeisiinsa.