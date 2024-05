Vakuutusalan huiput kokoontuvat Helsingissä – FA:n Ahosniemi: Suomessa on unohdettu, mistä vakuutuksessa on kyse

”Käsitys siitä, mistä vakuutuksessa on kyse, on selvästi hieman hapristunut Suomessa”, sanoo suomalaista vakuutusalaa edustavan Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Mediassa on näkynyt viime aikoina pohdintoja vakuutustuotteiden kannattavuudesta asiakkaille, kun on viitattu esimerkiksi sairauskuluvakuutuksiin. Kannattavuus on typistynyt yksinkertaiseksi laskennaksi siitä, onko vakuutuksesta maksanut enemmän vakuutusmaksuja kuin siitä on saanut korvauksia.

”Kun puhutaan riskivakuutuksesta, niin tällainen ajattelutapa on todella yksioikoinen. Ei kai kukaan harmittele pelastusliivien hankintaan mennyttä summaa, jos ei koskaan joudukaan kamppailemaan hengestään hyisessä vedessä. Vakuutus toimii juuri näin: kyse on siitä, että on taloudellisesti turvatussa tilanteessa, jos jotain pahaa kävisi. Siinä maksetaan myös mielenrauhasta ja turvallisuudentunteesta”, Ahosniemi sanoo.

Oman elämän riskien ymmärtäminen ja niihin varautuminen tavalla tai toisella ovat osa talousosaamista. Riittäviin taitoihin kuuluu ymmärtää, miten vakuutusturva toimii ja miten itsensä ja läheisensä voi niiden avulla turvata.

”Yleisesti ottaen Suomessa ollaan innokkaampia vakuuttamaan esineitä kuin vaikkapa omaa henkeä. Tästä kertoo se, että FA:n vakuutustutkimuksen mukaan vain joka kolmannella suomalaisella on kuoleman varalta otettu henkivakuutus, kun taas vapaaehtoinen autovakuutus on yli puolella suomalaisista. Tulos on nurinkurinen: jos kysytään, onko oma auto kalliimpi kuin henki, niin vastausta ei tarvitse arvuutella”, Ahosniemi sanoo.

Vakuutusala kokoontuu Helsingissä

Ahosniemen pohdinnat avaavat kansainvälisen vakuutusalan konferenssin Helsingissä. Vakuutusalan eurooppalaisen kattojärjestö Insurance Europen jokavuotinen konferenssi kiertää eri Euroopan maissa ja rantautuu nyt 30.5. ensi kertaa Helsinkiin Kansallisoopperaan.

Konferenssi kokoaa pääasiassa vakuutusalan eurooppalaisia vaikuttajia yhteen, mutta mukana on myös puhujia ja osallistujia Euroopan ulkopuolelta. Puhuja- ja osallistujakaartista löytyy paitsi vakuutusyhtiöiden johtoa, myös viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia.