Louhen webhosting- ja tuotantopalvelimet Moment Digitalin moderniin konesaliin

Uuden palvelinsalin myötä Louhen webhostingpalvelut saavat huippumodernin, vikasietoisuutta ja toiminnan jatkuvuutta varmistavan palvelinsaliympäristön. Lisäksi palveluiden tuotannon siirtyminen kaikilta osin SSD-levyille mahdollistaa hostattavien webpalveluiden entistäkin nopeammat vasteajat.

“Louhi haki viimeisen vuoden ajan uutta palvelinalustakumppania, joka pystyisi tarjoamaan tuotantoalustan modernisoinnin kustannustehokkaasti, samalla asiakkaidemme kasvaneet vaatimukset täyttäen. Moment Digitalin ratkaisussa yhdistyivät haetut vaatimukset aitoon ymmärrykseen Louhen liiketoiminnasta sekä sen tarpeista”, toteaa Louhen operatiivinen johtaja Mikael Kääriäinen.

“Meillä Moment Digitalilla on vahva asiantuntemus ja osaaminen palvelinympäristöjen ylläpidosta ja suunnittelusta, hälytys- valvonta- ja päivystyspalveluiden sekä IT Service Desk -asiantuntijapalveluiden tuottamisesta yli sadalle nykyiselle asiakkaallemme. Olemme erittäin ylpeitä ja iloisia uudesta kumppanuudesta Louhen kanssa, sekä tietenkin yli 20 000 uudesta Louhen asiakkaasta, joille tarjoamme erittäin korkeatasoisen ja modernin palvelinympäristön, jossa tieturva, vikasietoisuus ja palautuminen on otettu huomioon jokaisella askeleella”, sanoo Moment Digital Oy:n teknologiajohtaja Tiina Lappalainen.

“Me Moment Digitalilla uskomme että korkealaatuinen asiakaskokemus syntyy aina kohtaamisissa, yhdessä asiakkaan kanssa, heitä kuunnellen, yhdistettynä vahvaan teknologiaosaamiseen. Näihin me Moment Digitalilla panostamme jatkossakin varmistaaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen”, hän jatkaa.

Louhi Net Oy

Louhi on johtava kotimainen hosting-yhtiö ja digitaalisen työn ratkaisujen toimittaja. Louhella on yli 20 000 asiakasta ja yhtiön palvelut kattavat muun muassa verkkotunnukset, webhotellit sekä pilvialustat ja digitaalisen työn ratkaisut. Yhtiön liikevaihto oli 3 miljoonaa euroa vuonna 2023. Sen omistus on 100% Suomessa. Yhtiö kuuluu Winterbackwoods Oy konserniin, joka tekee sijoituksia IT-alan yhtiöihin. Lisätietoja: www.louhi.fi

Moment Digital Oy

Moment Digital on suomalainen asiakaskokemuksen asiantuntija ja palveluyritys, joka rakentaa asiakkaidensa asiakaskokemuksia monikanavaisesti, vahvan teknologiaosaamisen tukemana. Puhumme sekä ihmistä, että teknologiaa; asiakaspalvelun ohella tarjoamme Service desk tason 1-3 tukipalvelut, sekä Suomessa sijaitsevien modernien konesalien ja huippuosaajien avulla turvaamme ja varmistamme katkottomat asiakkaidemme IT-palvelut vuoden jokaisena päivänä, ja vuoden jokaisena tuntina. Moment Digital työllistää noin 200 työntekijää Tampereella, Iisalmessa, Pieksämäellä ja Fuengirolassa. Liikevaihtomme oli vuonna 2023 noin 8,5 miljoonaa euroa. Moment Digital on 100% suomalaisomisteinen yritys, joka kuuluu Moment Ventures monialakonserniin. Lisätietoja: www.momentdigital.fi