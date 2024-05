Oomi ostaa Enefitin Suomen sähkön vähittäismyynnin asiakasportfolion

Enefit Oy on kansainvälisen Enefit-konsernin Suomen tytäryhtiö, joka on myynyt sähköä ympäri Suomen. Kansainvälisesti toimiva Enefit on Viron suurin energiayhtiö ja sen omistaa Viron valtio. Oomi Oy on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa.

Liiketoimintakaupan myötä Enefitin Suomen kuluttaja-asiakkaat siirtyvät Oomin asiakkaiksi 1.6.2024 alkaen. Oomin toimitusjohtajan Tuomas Oksasen mukaan liiketoimintakauppa on osa Oomin vahvaa kasvustrategiaa.

Tavoittelemme sähkönmyynnissä asiakasmäärän kasvua asiakashankinnan ja yrityskauppojen kautta. Olemme yksi alan suurimmista ja aktiivisista toimijoista, ja uskomme, että sähkömarkkinat tulevat keskittymään entisestään. Oomin tavoitteena on johtava asema tässä muutoksessa hyvän asiakaskokemuksen ja uusien energiapalveluiden kautta. Nämä asiat ovat samoja asioita, joiden takia Oomi on alun perin perustettu. Asiakkailla on tarve paremmalle palvelulle ja uusille energiaratkaisuille, jotka helpottavat muuttuvaa arkea, sanoo Tuomas Oksanen.

Haluamme olla luotettava energiakumppani vihreässä siirtymässä ja tarjota asiakkaillemme hyödyllisiä ja kestäviä energiatuotteita ja -palveluita kätevästi yhdestä paikasta, sanoo Enefit AS:n Chairman of the Management Board Kelli Toss-Kaasik. Vahvistaaksemme entisestään sitoutumistamme näihin periaatteisiin ja investoidaksemme laatuun ja tuotekehitykseen olemme päättäneet keskittyä vähittäiskaupassamme Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan markkinoille.

Muutos ei vaikuta Enefitin asiakkaiden sähkösopimuksiin ja sopimusehtoihin, vaan ne siirtyvät sellaisenaan Oomille hintoineen ja voimassaoloaikoineen ja pysyvät toistaiseksi ennallaan. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, ja sähköasioissa kaikki jatkuvat kuten ennenkin.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa tai siirtyvien sähkösopimusten määrää ei julkisteta. Liiketoimintakaupassa ei siirry työntekijöitä Enefitiltä Oomin palvelukseen.

