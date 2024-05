Kutsu medialle: Tekoäly työelämässä -webinaarissa 6.6. “Menestyksen tiede” ja Fabian Braesemann

ChatGPT ja muut generatiivisen tekoälyn työkalut on suunniteltu tuottamaan ihmisen kaltaista sisältöä, ja niiden tuottavuutta parantavat ominaisuudet ovat laajalti tunnustettuja. Jotta sovellusten potentiaali voitaisiin kuitenkin täysin hyödyntää, on ymmärrettävä, miten ihmiset havaitsevat ja käyttävät niitä.

Fabian Braesemann on laskennallisen yhteiskuntatieteen tutkija, joka työskentelee Oxfordin yliopiston Oxford Internet Institutessa. Hän vetää parhaillaan tutkimushanketta, joka hyödyntää datatieteen menetelmiä menestyksen tieteen tutkimiseen. Tavoitteena on paljastaa menestyksen taustatekijöitä eri aloilla, kuten menestyneiden yrittäjien työurissa, startup-yritysten kasvussa, sekä innovaatioekosysteemien luomisessa.

Braesemannin tutkimuksia on julkaistu johtavissa akateemisissa julkaisuissa, ja hän on esitellyt ajatuksiaan myös kansainvälisessä uutismediassa, kuten Die Zeitissa, Washington Postissa, Business Insiderissa ja The Timesissa. Hän toimii myös perustamansa teknologiayritys DWG Datenwissenschaftliche Gesellschaft Berlinin toimitusjohtajana. DWG kerää ja analysoi dataa erilaisista verkkolähteistä, sekä kehittää datatieteen teknologioita ja menetelmiä näyttöön perustuvaa päätöksentekoa varten.



Tilaisuus on englanninkielinen. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan menestyksen avaimista ja tekoälyn hyödyntämisestä!

Aika: Torstaina 6.6. klo 10.30–11.30

Paikka: Teams

Tilaisuuden alustava ohjelma:

10:30 Tervetuloa / Viestintäjohtaja Tytti Sulander, Etla

10:35 Korvaako generatiivinen tekoäly ihmistyötä: mitä voimme oppia alustatyömarkkinoilta? / Tutkija Otto Kässi, Etla

10:50 Kuka käyttää generatiivista tekoälyä, ja miksi? / tutkija Fabian Braesemann, Oxford Internet Institute, Oxfordin yliopisto

11:10 Kysymyksiä, keskustelua

11:30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen torstaihin 6.6.2024 klo 10.00 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!