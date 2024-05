Suosittu X Garden -klubikonsepti palaa monipuolisella ohjelmalla Flow Festivalille

Flow Festivalin kokeellisen musiikin ohjelma The Other Sound julkistettu 21.5.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Flow Festivalin kokeellisen musiikin ohjelma The Other Sound muuttaa Suvilahden Tiivistämöön. Aiempaa intiimimpi tila mahdollistaa syventymisen esityksiin entistä paremmin. Tänä vuonna The Other Soundin ohjelmassa koetaan muun muassa audiovisuaalisia teoksia, Kaija Saariahon musiikkia sekä äänimaailmoja perinteisestä kanteleesta jouhikkoon ja kenttänauhoituksista analogisiin syntetisaattoreihin.