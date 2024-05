Junaliikenne on kunnille erityisesti tärkeä elinvoimatekijä

Pro Rautatie ry:n raidewebinaarien sarja jatkui keskiviikkona 29.5., aiheena Raideliikenteen vetovoima – onko sitä? Tilaisuuden avannut yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi raideliikenteellä olleen imua ja vetovoimaa jo kauan, varsinkin henkilöautojen ollessa harvinaisempia.

Aamupäivän puheenvuoroissa syvennyttiin siihen, kuinka raideliikenteen nykyisiä kulkutapaosuuksia pystytään kasvattamaan. Junaliikenteessä yhdistyvät kestävyys, turvallisuus ja asiakaslähtöisyys. Monessa puheenvuorossa ja yleisön kysymyksissä korostui matkustajalähtöisyyden tärkeys. Junaliikenne on kunnille elinvoimakysymys ja vaatii riittävää palvelutasoa. ”Uusien toimintamallien luomiseksi ja junaliikenteen kehittämiseksi tarvitaan nyt laajaa suomalaista yhteistyötä ja pyöreän pöydän keskustelua”, tiivisti Pro Rautatie ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Petteri Portaankorva. Raideliikenne elää Suomessa parhaillaan uutta renessanssia: liikennettä on vapautettu, Digirataa rakennetaan, uusia operaattoreita on tullut mukaan, lainsäädäntöä uudistetaan, uusia raideyhteyksiä suunnitellaan, kotimaisia ratikkakaupunkeja on tullut lisää ja uusia ratikkayhteysvälejä avataan ja suunnitellaan parhaillaan.

Oppeja Ruotsista ja yhteispeliä maankäytön kanssa

Heikki Liimatainen Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernestä kokosi puheenvuoroonsa näkemyksiä sille, onko joukkoliikenteen kulkuvälineellä väliä. Joukkoliikenteellä voidaan torjua kaikkia liikennejärjestelmän kolmea isoa ongelmaa: onnettomuuksia, päästöjä ja liikenneköyhyyttä. Tutkimusten perusteella raideliikenne koetaan houkuttelevammaksi ja erityisesti ratikkaa käytetään, koska se on aikataulultaan luotettavampi kuin bussi. Raideliikenne tuo myös varmuutta palvelun jatkuvuudesta pitkälle tulevaisuuteen ja luo houkuttelevia paikkoja rakentaa asumista ja työpaikkoja. ”Liikenne ei ole koskaan pelkkää liikennettä, kyse on saavutettavuudesta ja maankäytön ja liikenteen yhteispelistä”, muistutti Liimatainen.

Ruotsissa junien matkustajamäärien kasvu 2000-luvulla on tullut lähijunista, kertoi Johan Wadman Svensk Kollektivtrafikilta. Ruotsissa joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavat läänit ja kunnat, jotka hankkivat myös lähijunaliikenteen. Lähijunaverkko muodostaa tukirangan koko muulle joukkoliikenteelle. 90 % ruotsalaisista junamatkoista tehdäänkin viranomaisten järjestämässä lähijunaliikenteessä. Lähijunakalusto ja -varikot ovat lääneillä, ja operaattorit vastaavat liikenteestä ja kaluston huollosta.

Junaoperaattoreiden näkemyksiä vetovoimaan

Jotta raideliikenteellä on vetovoimaa, pitää olla tarjolla palvelua ja aikataulut kunnossa, totesi Antero Alku Suomen Lähijunat Oy:stä. Kunnat, kaupungit, seudut ja maakuntaliitot eri puolella Suomea ovat selvittäneet lähijunaliikenteen mahdollisuuksia viime vuosina. Lähijuna on kunnille erityisesti tärkeä elinvoimatekijä ja antaa vaihtoehdon asua hyvien liikenneyhteyksien varrella myös keskustojen tai lähiöiden ulkopuolella. Monet ihmiset haluavat asua tai työskennellä siellä, minne pääsee nopeammin junalla kuin autolla. Liikennepalvelulakia uudistetaan, mutta kunnilla on jo nyt mahdollisuus tilata lähijunaliikennettä myös itse. Uuteen lähijunaliikenteeseen tarvitaan junakalustoa, jota Suomen Lähijunat on ostanut ja modernisoi nykypäivän vaatimuksiin.

Pandemia muutti suomalaisten liikkumista, mutta jätti muutoksen myös työaikoihin ja -tapoihin. VR:llä oli viime vuonna kaikkien aikojen korkeimmat junamatkustajamäärät, joissa näkyy erityisesti vapaa-ajan junamatkustuksen kasvu, kertoi Antti Karjalainen VR-Yhtymä Oyj:stä. Kotimaan matkailu näyttää lupaavalta myös tulevalle kesälle. VR tukee hallitusohjelmakirjauksia raideliikenteen edistämiseksi ja keskittyy rautatieoperaattorin ydinliiketoimintaan valmistautuessaan kilpailuneutraliteettiin. Junamatkustuksen mukavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa teknologialla, esimerkiksi parantamalla verkkoyhteyksiä. VR suunnittelee käyttöönottoa uudelle RF-tekniikalle signaalin läpäisevyyden parantamiseksi junan ikkunoiden kautta. Yhteyksien parantaminen edellyttää myös operaattoreiden panostuksia katvealueiden tukiasemiin. VR on yksinkertaistanut matkaketjujen suunnittelua ja lippujen ostoa yhteistyöllä useiden muiden julkisen liikenteen palveluiden kanssa joukkoliikenteen vetovoiman lisäämiseksi.

Yhteistyössä eteenpäin

”Raideliikenteellä on paljon mahdollisuuksia. Yhteistyötä tarvitaan ja sitä toivomme Pro Rautatie ry:ssä”, olivat Petteri Portaankorvan päätössanat tilaisuudelle. Yhdistyksen seuraava raidewebinaari järjestetään syksyllä.

Pro Rautatie ry julkaisi toukokuussa 2024 jäsentensä näkemykset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12:n, käynnissä olevaan päivitykseen. Lue kannanotosta lisää täältä >>.

29.5.2024 pidetyn webinaarin esitysmateriaalit löytyvät yhdistyksen tapahtumasivuilta tästä linkistä >>.