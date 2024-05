OSAO palvelee urheiluseuroja räätälöidyllä yhteistyöllä

OSAO tarjoaa erilaisia palveluita alueen urheiluseuroille, kuntien liikuntatoimille ja liikunta-alan yrityksille. OSAOn Virpiniemen liikuntaopisto tarjoaa koulutuksia ja kursseja erityisesti lasten ja nuorten liikuttamiseen, joiden avulla seurat voivat kehittää toimintaansa ja päivittää valmentajiensa ja toimihenkilöidensä osaamista. OSAO haluaa olla urheiluseurojen tukena, liikuntasuunnittelija Tuomas Tarkki sanoo.

“OSAOssa on laaja valikoima erilaisia vapaan sivistystyön liikunta-alan koulutuksia. Kun seurassa tulee tarve esimerkiksi valmentajien, toimihenkilöiden tai vanhempien kouluttamiselle, me OSAOssa pystymme sen hyvin todennäköisesti järjestämään. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat ensiapukoulutukset, joita olemme jo järjestäneet urheiluseuroille.”

Toisena esimerkkinä räätälöidystä koulutuksesta urheiluseuroille Tuomas Tarkki nostaa esille syksylle 2024 suunnitellun nepsy-koulutuksen.

“Nepsy-koulutuksesta on tullut paljon toivetta urheiluseuroilta. Seuroissa harrastaa paljon lapsia ja nuoria, joilla on erityistarpeita, jotka täytyy ottaa huomioon valmentamisessa. Olemme lähteneet rakentamaan tämän toiveen pohjalta ihan uutta koulutuskokonaisuutta”, Tuomas Tarkki kertoo.

Oulun Kärpät tyytyväisiä yhteistyöhön

Oulun Kärpät 46 Ry tekee monipuolista yhteistyötä OSAOn kanssa opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksojen, oppisopimuskoulutusten ja vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden koulutusten tiimoilta. Oulun Kärpät 46 Ry:n toiminnanjohtaja Henri Dufva on tyytyväinen yhteistyöhön.

“Kärpät suosittelee OSAOta yhteistyökumppaniksi. Yhteistyö on hyvää, joustavaa ja molempiin suuntiin palvelevaa. Olemme saaneet OSAOn valmennuksen ja hieronnan ammattitutkintojen opiskelijoita tänne meille pitkiin työelämässä oppimisen jaksoihin. Tämä on hyvä juttu, sillä pidemmissä harjoittelujaksoissa opiskelijat pääsevät paremmin sisälle siihen, mitä me teemme”, Dufva kertoo.

Myös OSAOn järjestämä ensiapukoulutus vapaaehtoisille ja toimihenkilöille on koettu Kärpissä hyödyllisiksi.

“On hyvä juttu, että saamme järjestettyä kustannustehokasta ja paikallisesti toteutettua koulutusta. Ensiapukoulutus oli todella tykätty. Kouluttamassa oli alan ammattilaisia ja urheilusta ymmärtäviä, ja koulutus oli räätälöity urheiluun sopivaksi. Toimihenkilömme saivat koulutusta juuri niihin teemoihin, joihin he olivat koulutusta kaivanneet.”

Ymmärrystä urheiluseurojen arjesta

OSAOssa liikuntasuunnittelijana työskentelevä Tuomas Tarkki teki pitkän uran ammattijääkiekkoilijana Suomessa ja ulkomailla. Vaikka Tuomaksen ammattilaisura onkin jo päättynyt, jääkiekko on edelleen vahvasti osa Tuomaksen arkea. Tuomas työskentelee OSAOn lisäksi pikkujunnujen maalivahtivalmentajana Oulun Kärpissä ja Suomen naisten maajoukkueen mukana maalivahtivalmentajana.

Tuomas sanoo, että hänellä on ammattilaisuran tuoman kokemuksen takia hyvä ote siihen, millaista arki urheiluseuroissa on.

“Olen nähnyt urheilun kenttää molemmilta puolilta. Olen ollut seuroissa pitkään ja toimin itsekin valmentajana. Ymmärrän hyvin, millaista urheiluseurojen arki on. Tiedän hyvin urheiluseurojen tarpeet ja samalla ymmärrän hyvin ne rajalliset resurssit, jotka seuroilla on. Seuroissa toimitaan paljon vapaaehtoistoiminnan voimilla ja vanhemmat tekevät talkoovoimin töitä seuran eteen”, Tuomas sanoo.

Tuomas Tarkki sanoo, että OSAOn etu on se, että alueen urheiluseuroilla menee hyvin.

“Meitä OSAOssa palvelee se, että urheiluseurat Oulun alueella ovat elinvoimaisia”, hän muistuttaa.