SuPer valitsi puheenjohtajistonsa

SuPerin selvitys: Lähihoitajien työhyvinvoinnissa myönteistä kehitystä 30.5.2024 01:00:00 EEST | Tiedote

SuPerin suuren jäsenkyselyn mukaan lähihoitajien työhyvinvoinnissa on lievää myönteistä kehitystä, mutta työpaikkojen välillä on suuria eroja. Parhaimmat arviot kyselyssä saivat säätiöt ja kunnat, heikoimmat arviot hyvinvointialueet. Heikoin tilanne on terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhustenhoidossa ja kotihoidossa. Vanhustenhoidon työntekijöiden kokemus henkilöstön riittävyydestä oli kuitenkin hieman parantunut edellisiin kyselyihin verrattuna. Kyselyn aikana sitova minimihenkilöstömitoitus ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa oli 0,65.