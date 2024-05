SDP:n kansanedustaja Paula Werning on tehnyt kirjallisen kysymyksen Fintraffic Raiteen ohjauskeskusrakenteen uudistamisesta ja Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskuksen tulevaisuudesta

Yhtiö on aiemmin suunnitellut raideliikenteen ohjauskeskusrakenteen uudistamista ja Kouvolan toimintojen mahdollista kohdentamista pääkaupunkiseudulle. Fintrafficin strategiana on ollut vähentää alueellisten ohjauskeskusten määrää ja siirtyä kohdennettuun malliin, jossa yhdestä tai kahdesta keskuksesta käsin voisi tarvittaessa ohjata koko Suomen raideliikennettä. Ohjauskeskusrakenteen uudistamista koskevat suunnitelmat ovat nostattaneet kysymyksiä alueellisten ohjauskeskusten, kuten Kouvolan, tulevaisuudesta.

- Kouvola on merkittävä liikenteen solmukohta itäisessä Suomessa, ja raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminnan vahvistaminen on elintärkeää paitsi kaupungin, mutta myös alueen yritysten ja elinkeinoelämän sekä maakunnan elinvoiman ja kehittymisen kannalta, sanoo Werning.

- Rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamisessa Suomessa. Kouvolalla on merkittävä asema rautateiden digitalisaatioon liittyvien järjestelmien kehittämisen ja testauksen osaamiskeskuksena. Tästä osaamisesta on syytä pitää kiinni, painottaa Werning.

- Ohjauskeskusten keskittämisessä on riskinsä, ja useampaan alueelliseen ohjauskeskukseen hajautettu järjestelmä tarjoaa lisää joustavuutta ja varmuutta poikkeustilanteissa. Tämä on erityisen merkittävää, kun otetaan huomioon nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne ja tarve varmistaa liikenteen toiminta kaikissa olosuhteissa. Valtio-omisteisissa yhtiöissä on myös huolehdittava siitä, että toimintaa kehitetään kattavasti ympäri Suomen, muistuttaa Werning.

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Werning kysyy hallitukselta Fintraffic Raiteen suunnitelmista raideliikenteen ohjauskeskusten tulevaisuuden suhteen ja erityisesti Kouvolan ohjauskeskuksen roolista osana näitä suunnitelmia. Lisäksi hän kysyy, onko tarkoituksena keskittää ohjauskeskustoiminta pääkaupunkiseudulle.