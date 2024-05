Helsinki valmistelee Asema-aukion taksiaseman kilpailutusta

Asema-aukion taksiaseman nykytilanne on herättänyt huolia. Asemalla tapahtuva toiminta aiheuttaa yleistä levottomuuden ja turvattomuuden tunnetta.

"Päärautatieasema on myös matkailijoiden kannalta merkittävä kohde, ja nykyinen tilanne aiheuttaa haittaa kaupunkilaisten ja taksiyrittäjien lisäksi myös kaupunkiin saapuville matkailijoille. Kaupunki on aiemmin pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa liikennejärjestelyillä sekä tehostamalla valvontaa yhteistyössä poliisin kanssa, mutta järjestelyt ovat osoittautuneet riittämättömiksi", kertoo liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heikki Palomäki Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupunki valmisteleekin nyt toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa Asema-aukion taksiliikennöinnin laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta niin kaupunkilaisten, matkailijoiden kuin palveluntuottajienkin näkökulmasta. Nykyinen tilanne aiheuttaa haittaa taksiautojen suuren lukumäärän, laadun vaihtelun sekä ajoittaisten järjestyshäiriöiden ja jonoutumisen vuoksi. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee taksiaseman kilpailutuksen periaatteita kokouksessaan 4.6.2024.

Vain sopimuksen tehneet taksiyritykset operoivat jatkossa Asema-aukiolla

Asiasta on tehty loppuvuodesta 2023 valtuustoaloite, jossa kaupunkiympäristön toimialaa evästettiin selvittämään keinoja, joilla Rautatieaseman taksiasemat voitaisiin rajata ainoastaan luvan saaneille taksipalveluiden tarjoajille. Ratkaisuna ongelmin on käynnistetty valmistelu Asema-aukion taksiaseman toiminnan kilpailuttamiseksi. Kilpailutuksessa arvioidaan eri toimijoita kriteereillä, joihin kuuluvat muun muassa riittävä ajoneuvomäärä, eri laatutekijät ja yrityksen kaupungille maksama käyttökorvaus. Taksimatkojen hinnoittelun on oltava selkeää, ja vähäpäästöisten tai sähköautojen korkeaan osuuteen kannustetaan.

Kilpailutuksen päätteeksi Helsingin kaupunki tekee sopimukset kahden kilpailutuksessa eniten vertailupisteitä saaneen taksiyrityksen kanssa. Vain sopimuksen tehneet yritykset voivat jatkossa toimia Asema-aukion taksiasemalla. Vastaavia kilpailutuksia on aiemmin tehty Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin matkustajasatamissa. Tavoitteena on, että kilpailutettu toiminta Asema-aukiolla käynnistyy tämän vuoden aikana.

Tulevat järjestelyt perustuvat ratkaisuun, jossa ensimmäiseksi kilpailutuksessa tullut taksiyritys saa käyttöönsä lähimpänä rautatieaseman sisäänkäyntiä olevan taksikaistan ja toiseksi tullut saa käyttöönsä seuraavaksi lähimmän taksikaistan. Taksiasemaa operoimaan kilpailutetaan erillinen yritys, joka varmistaa, että taksiasemaa voivat käyttää vain kilpailutuksen voittaneiden yritysten taksit. Kilpailutuksen perusteella valitut taksiyritykset maksavat Helsingin kaupungille käyttökorvausta alueen käytöstä.

Myös muiden taksiasemien tulevaisuutta arvioidaan

Helsingissä on kaupungin katualueella yhteensä noin 80 ainoastaan takseille varattua kohdetta. Muiden taksiasemien tulevaisuutta sekä tarvittavien taksiasemien määrää kokonaisuudessaan tarkastellaan myöhemmin, kun Asema-aukion toiminnasta on saatu kokemuksia. Asema-aukion kilpailutuksen yhteydessä ei tehdä muutoksia Rautatieaseman lähialueen muihin taksiasemiin, ja ne ovat jatkossakin kaikkien taksien käytössä.

Kilpailutuksen valmistelun yhteydessä on käyty markkinavuoropuhelua muun muassa eri taksiyritysten kanssa. Vuoropuhelun tuloksena on muun muassa tehty muutoksia Asema-aukiolle suunniteltuihin liikennejärjestelyihin.