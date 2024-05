Näyttävä Viuhka voitti Kangasalan torialueen liikerakennuksen rakennuspaikan toimijahaun

Kangasalan kaupunki ja Business Kangasala Oy järjestivät toimijahaun kaupungin keskeisimmälle paikalle torialueen sydämeen tänä keväänä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi ehdotusta, joista valituksi tuli Juha Heinäsen Tori-paviljonki Viuhka.

Arkkitehtoonisesti kaunis rakennus sopii erinomaisesti torille. Julkisivultaan paikkaan hyvin sopiva ja sisätiloiltaan mielenkiintoinen rakennus on nähtävyys itsessään. Se kätkee sisäänsä erinomaisia ratkaisuja ja tilaan mahtuu ravintola, kahvila ja muuta toimintaa. Suunnittelijan ideassa yhdistyvät kaupunkilaisten olohuone ja sen tuoma taustatuki elävöittämään toria myyjineen ja lisäämään osaltaan keskustan elinvoimaa.

- Rakennuksen suunnitelma vastaa ulkoasultaan ja toiminnallisuudeltaan juuri sitä, mitä näin ainutlaatuinen ja näkyvä paikka keskustan ytimessä edellyttää, toteaa elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

Rakennuksen koko on kaavan mahdollistamaa pienempi, mutta vastaavasti se jättää ympärilleen tilan tuntua ja sopii uudistettavan torin suunnitelmiin.

Osana hiilineutraaliuutta on rakennuksen suunnittelussa huomioitu keskusta-alueen puurakentamisen lisääminen. Rakennus huomioi ekologiset tarpeet, sekä ilmaston epäpuhtaudet, siten että saavutetaan hiilineutraali päästöjen maksimointi.

Ravintoloitsijaa ja kahvilan pitäjää ei ole vielä valittu. Jos kiinnostus heräsi, niin vielä ehtii mukaan. Business Kangasala on mukana hakemassa toimijoita tähän hankkeeseen. Rakennuksen sisällä on tilaa kahvittelijoille myös parvella ja ulos saadaan torialueelle avautuva viihtyisä terassi. Alustavissa suunnitelmissa ravintolassa on 150 paikkaa ja kahvilassa 80 paikkaa. Suunnitelmissa on sopivasti huomioitu rakennuksen muuntojoustavuus.