Kotimainen parsa - lyhyen hetken superherkku - parhaimmillaan juuri nyt

Parsan poiminta-aika kestää vain kuukauden

Kotimainen parsa on suhteellisen uusi tuote kaupallisessa viljelyssä. Kun sauvolainen Järvenkylän Maatila aloitti parsanviljelyn noin kymmenisen vuotta sitten, he olivat manner-Suomen ensimmäisiä parsanviljelijöitä, muistelee toimitusjohtaja Ingrida Alijosiute.

Järvenkylän Maatilalla parsa nousi tänä keväänä ajallaan, ja ensimmäiset parsat poimittiin 13. toukokuuta. Kotimaisen parsan sesonki kestää kaksi kuukautta, poiminta-aika vain kuukauden.

”Jos kauden saisi Suomessa alkamaan aiemmin, parsan sesonki olisi pidempi. Poiminta pitää lopettaa viimeistään 15.6., koska juurakon pitää saada levätä seuraavaa vuotta varten”, sanoo Alijosiute.

Toisinaan parsa on noussut pinnalle jo huhtikuun puolella, mutta viimeiset kolme vuotta kiusana on ollut halla, niin tänäkin vuonna. Yön lämpötila on painunut 7–8 pakkasasteeseen.

”Vaikka kuinka yrittäisi, parsan suojaaminen on haastavaa”, sanoo Alijosiute.

”Kukkakikka” pitää parsat terhakoina

Parsat päätyvät pellolta puotiin noin vuorokaudessa. Kotimaista parsaa voidaan Alijosiuten mukaan varastoida hetki, muttei kovin kauaa, sillä Suomen ilmasto, jossa päivät ovat pitkiä ja valoisia, saa parsan kasvamaan nopeasti, joten niiden solut eivät ehdi muuttua puumaisiksi.

”Tämä tekee kotimaisista parsoista mehukkaita eikä niitä tarvitse kuoria”, sanoo Alijosiute.

Jos et aio syödä ostamiasi parsoja heti, ne säilyvät muutaman päivän jääkaapissa ”kukkakikan” avulla. Leikkaa parsojen tyvestä pieni pala pois ja asettele parsat pystyyn vedellä täytettyyn maljakkoon tai muuhun astiaan. Säilytä parsamaljakko jääkaapissa.

Kotimainen parsa käsitellään kuten ulkomaiset kaverinsa. Pese parsat, leikkaa tai napsauta puumainen tyvi pois ja valmista mielesi mukaan. Vihreä parsa sopii niin keitettäväksi, höyrytettäväksi, paistettavaksi, uuniin kuin grilliinkin. Lisäksi sitä voi syödä raakana, esimerkiksi salaattiin höylättynä.

Tarjoa parsat lisukkeiden kanssa pääruokana tai valmista niistä kesäinen lisuke. Parsa sopii erinomaisesti myös pizzaan, pastaan, piirakkaan ja risottoon. Kokeile parsaa myös salaateissa raakana tai esimerkiksi sitruunaisessa viinietikkakastikkeessa marinoituna.

Ingrida Alijosiute syö parsansa mieluiten joko nopeasti voissa valkosipulin kanssa paistettuna, jolloin mausteeksi riittävät suola, pippuri ja timjami, jota hän kehuu mainioksi parsan makupariksi. Myös grillattu parsa maistuu Alijosiutelle, kunhan parsoja ei grillaa yli.

”Jos parsaa grillaa liian kauan, nesteet haihtuvat ja parsasta tulee sitkeä. Mieluummin lyhyemmän aikaa kuin liian kauan.”

Salaatti kotimaisesta parsasta

2–4 henkilölle

Kotimainen parsa antaa salaatille napakkaa purutuntumaa ja kesäisen raikasta makua. Lisäksi se on erinomainen makupari varhaisperunoille.

Parsasalaatti:

10 kotimaista pientä varhaisperunaa

250 g kotimaista vihreää tankoparsaa

2 avomaankurkkua

200 g herneitä (tuoreita tai pakasteherneitä sulatettuna)

1 pnt salaattia (esimerkiksi Ruustinnansalaattia tai Lollo Rossoa)

suolaa ja pippuria

Jogurttikastike:

1 prk (200 g) turkkilaista jogurttia

3 vihreää mietoa chiliä

iso kourallinen tuoretta tilliä

1 rkl öljyä

1 rkl omenasiiderietikkaa

suolaa ja pippuria



Lisäksi:

syötäviä kukkia

herneenversoja

Huuhtele parsat ja napsauta puumaiset kannat pois. Keitä parsoja suolalla maustetussa vedessä, kunnes ne ovat kypsiä, mutta vielä napakoita (n. 3 min). Valuta ja anna jäähtyä. Leikkaa parsat reiluiksi suupaloiksi.

Pese ja halkaise avomaankurkut. Kaavi kurkun siemenet pois pienellä lusikalla. Viipaloi kurkut.

Huuhtele salaatti ja kuivaa se huolellisesti. Revi salaatinlehdet suupaloiksi.

Pese varhaisperunat ja puolita ne pituussuunnassa.

Leikkaa vihreät chilit puoliksi ja poista siemenet.

Laita perunat ja chilit uunipellille. Pirskottele niiden päälle öljyä ja vähän suolaa sekä rouhittua mustapippuria. Paahda 200-asteisessa uunissa noin 10–15 minuuttia, kunnes ne ovat pehmenneet ja saaneet hieman väriä.

Hienonna tuore tilli ja leikkaa paahdetut chilit muutamaan osaan. Sekoita kaikki kastikkeen ainekset keskenään tehosekoittimessa: turkkilainen jogurtti, paahdetut chilit, tilli, öljy, etikka sekä hyppysellinen suolaa ja rouhittua mustapippuria.

Sekoita parsa, paahdetut perunat, kurkut, herneet ja salaatti isossa kulhossa. Kaada jogurttikastike salaattisekoituksen päälle ja sekoita varovasti, jotta kastike leviää tasaisesti. Maista ja lisää suolaa tai pippuria tarvittaessa. Koristele halutessasi syötävillä kukilla ja herneenversoilla.

Tarjoile salaatti heti tai anna sen maustua jääkaapissa hetken ennen tarjoilua, jotta maut ehtivät tasoittua.



Resepti: Satokausikalenteri

