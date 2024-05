Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.5.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,70. Taso on 22 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedennousun aikaistuminen on selvästi poikkeava historiaan nähden. Saavutettu tulvakorkeus on Kallaveden 50-vuotisen säännöstelyjakson kolmanneksi korkein. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta ovat vielä käynnissä, mutta todennäköisesti lopetetaan ensi viikolla.

Iisalmen reitillä on saavutettu kesäkorkeudet ja juoksutukset on pienennetty pintojen säilyttämiseksi hyvällä kesäkorkeudella. Suureen lumimäärään nähden saavutetut tulvakorkeudet jäivät kohtuulliselle tasolle huhtikuun lopun takatalven ansiosta.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat nousivat vain keskimääräisiin tulvakorkeuksiin. Samoin kävi Juojärvessä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 65 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,96. Saimaalla lisäjuoksutus on käynnissä ja vedenpinnan nousu pysähtymässä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä eteläinen Suontee -Paasivesi nousi poikkeuksellisen korkealle. Muualla Rautalammin reitillä vedenpinnat jäivät toissavuoden tulvahuipun tasoille. Nyt vesipinnat ovat noin 20 cm ajankohdan keskimääräisen yläpuolella.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat korkeita Pohjois-Savon havaintopaikoilla. Eiliset lukemat 16 – 17 astetta, lukemat ovat linjassa ajankohdan huippuarvojen kanssa, eli eivät kuitenkaan ole selvästi lämpimämpiä entisistä huippulukemista.