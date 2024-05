Pidä koira helteellä viileänä ja pidä vettä jatkuvasti saatavilla

Helteellä koiralla täytyy olla jatkuvasti vettä juotavaksi. Jos koira ei itse lisää juomistaan, sille voi antaa vettä myös ruoan seassa. Koira kannattaa totuttaa lämpöön vähitellen ja sen vointia on tärkeää tarkkailla. Koiralle on myös oltava varjoinen lepopaikka. Aina koirat eivät malta lopettaa leikkejään tai vetäytyä varjoon lepäämään. Silloin koira kannattaa viedä varjoon tai viilennettyyn sisätilaan oleskelemaan.

Koiraa ei saa jättää autoon edes hetkeksi, koska porottava aurinko nostaa auton sisätilan lämmön nopeasti yli kohtalokkaan 40 asteen. Auton sisälämpötila nousee koiralle liian kuumaksi, vaikka auto olisi varjossa. Myöskään raollaan oleva ikkuna ei riitä viilentämään autoa. Vaikka koiran jättäminen autoon on yleinen syy lämpöhalvaukselle, myös urheilu ja rasitus auringossa voi aiheuttaa lämpöhalvauksen. Kävelylenkit kannattaa ajoittaa aamuun tai iltaan, kun on viileämpää.

Uiminen ja vedessä oleminen on kätevä ja monelle koiralle mieluinen tapa viilentyä kuumalla ilmalla. Jos koiran kanssa ei pääse järvelle tai muihin luonnonvesiin uimaan, sitä voi viilentää vaikkapa suihkuttamalla sen päälle vettä. Lemmikeille on myös tarjolla erilaisia viilennystuotteita kuten viilennysalustoja.

Nesteytystä tarvitsevat helteellä kaikki lemmikit ja myös luonnoneläimet. Esimerkiksi siilille voi laittaa vettä kuppiin varjoisaan paikkaan.

Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen

Jos koiraa ei nesteytetä ja pidetä viileänä, on vaarana lämpöhalvaus, joka on hengenvaarallinen tila. Pahimmillaan lämpöhalvaus voi vaurioittaa sisäelimiä. Siksi koira on erityisen tärkeää pitää viileänä kesällä kuumalla ilmalla.

Lämpöhalvauksen oireita ovat voimakas läähätys, kuolaaminen, levottomuus, oksentelu ja ripulointi sekä tajunnantason laskeminen. Pahimmillaan lämpöhalvaus voi johtaa kouristeluun ja koomaan ja olla koiralle kohtalokas.

Riittävä nesteytys ehkäisee lämpöhalvausta. Koiran lämpöhalvaus vaatii aina eläinlääkärikäynnin, koska omistaja ei pysty kotona arvioimaan esimerkiksi sisäelinten mahdollista vaurioitumista. Ensihoitona koiraa viilennetään ja sille juotetaan vettä, minkä jälkeen se on tuotava välittömästi eläinlääkäriin.

