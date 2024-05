Prisma Seppälän uudistus on valmistunut

Prisma Seppälän myymälässä on tehty kevään aikana mittava uudistus, kun päivittäistavarapuolta on selkeytetty uudelleenjärjestelyin ja samalla myös valikoimia on kasvatettu 500 uudella tuotteella. Lisäksi koko myymälään on asennettu digitaaliset hintaetiketit.