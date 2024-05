Vietä koirasi kanssa turvallinen kesä

Kesän helteet tuovat suoraan ja välillisesti mukanaan monenlaisia riskitekijöitä koiralle. Myös ihmisten kesän viettoon kuuluvat herkut voivat olla koiralle haitallisia. Alta löydät Kennelliiton muistilistan turvalliseen kesän viettoon. Lista on koottu yhdessä Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maulan kanssa.

Lämpöhalvaus

Kesän helteillä lämpöhalvaus on todellinen riski koiralle. Lämpöhalvaus voi iskeä niin kotipihalla, autossa kuin lenkilläkin. Myös sisätiloissa tulee helteellä olla tarkkana ja huolehtia riittävästä tuuletuksesta. Koiralla on aina oltava raikasta vettä saatavilla ja sen vointia tulee tarkkailla.

Lämpöhalvaus johtuu koiran ruumiinlämmön noususta vaarallisen korkeaksi. Lämpöhalvauksen oireita ovat läähätys, apaattisuus, levottomuus, horjahtelu, kuolaaminen, kirkkaanpunaiset limakalvot, oksentelu ja ripuli. Jos koira menee shokkiin tai tajuttomaksi, on tilanne hengenvaarallinen.

Jos kuumuus pääsee yllättämään, välittömänä ensiapuna koira tulee siirtää pois kuumasta. Koiraa voi viilentää esimerkiksi kastelemalla tassuja, mahanalusta sekä nivusia viileällä, mutta ei koskaan jääkylmällä vedellä. Tarjoa koiralle pieniä määriä vettä kerrallaan ja vie koira eläinlääkäriin mahdollisimman nopeasti.

Lyhytkuonoiset koirat, sydänvikaiset koirat, pennut sekä vanhat koirat ovat erityisen herkkiä ruumiinlämmön kohoamiselle. Ohutturkkiset ja karvattomat koirat pitää myös muistaa suojata palamiselta.

Älä koskaan jätä koiraa yksin autoon lämpimällä säällä. Vaikka koiralla olisi varjoinen paikka autossa, auto olisi varjossa ja ikkunat olisivat auki, lämpötila auton sisällä voi nousta nopeasti korkeaksi. Koiran jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos. Lämpöhalvaus ei uhkaa ainoastaan autoon jätettyä koiraa, vaan riski on olemassa myös auringonpaahteeseen kytketyllä koiralla. Autolla matkustaessasi pyri välttämään koiran matkustamista suorassa auringonpaahteessa. Ilmastoidussakin autossa tulee ottaa huomioon, että viileä ilma kiertää myös koiran matkustamistilaan, erityisesti silloin kun koira matkustaa auton takakontissa tai kuljetuskopassa. Pidä myös taukoja kohtuullisin väliajoin, jotta koira pääsee ulos vilvoittelemaan. Autossa koiran oloa voi helpottaa kylmäalustoilla tai pyyhkeeseen käärityillä jäisillä vesipulloilla.

Pidemmät lenkit kannattaa tehdä aamulla ennen kuin lämpötila nousee korkeaksi tai illalla kun ilma alkaa jo viilentyä. Koiralle on hyvä ottaa vesipullo mukaan, kun sen kanssa liikkuu lämpimällä säällä. Päivällä ulkoilut kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä. Aurinkoisella säällä ulkoillessa olisi hyvä pyrkiä välttämään pitkien matkojen liikkumista asfaltilla. Asfaltin lämpötila voi nousta auringon paisteessa todella korkeaksi ja täten aiheuttaa vahinkoa, jopa palovammoja koiran anturoihin.

Uiminen

Uiminen kuumalla kesäsäällä on loistava tapa viilentyä, niin koiralla kuin ihmiselläkin. Tarkasta kuitenkin veden laatu ennen kuin päästät koirasi uimaan. Meri- ja järvivesissä voi esiintyä myrkyllistä sinilevää. Sinilevä esiintyy yleensä vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina. Levä voi näkyä myös rantaan ajautuneina värjäytyminä. Jos levää on runsaasti, se muodostaa puuromaisen kerroksen veden pintaan. Vesien lämmetessä sinilevä yleistyy.

Jos havaitset vedessä sinilevää, älä anna koiran juoda tai uida vedessä. Mikäli koira kuitenkin pääsee veteen, pese ja huuhtele koiran turkki huolellisesti, jotta koiran iho ei pääse ärtymään. Sinilevälle vakavasti altistunut koira oireilee yleensä rajusti. Oireita ovat oksentelu, ripulointi, lihaskouristukset, koordinaatiokyvyn heikkeneminen ja voimakas vapina. Koiran juodessa sinilevän myrkyttämää vettä, seurauksena voi olla pahimmillaan koiran menehtyminen. Jos epäilet koirallasi olevan sinilevämyrkytys, ole välittömästi yhteydessä eläinlääkäriin.

Myöskään suolaisen meriveden juominen ei ole koiralle hyväksi. Puhdaskin merivesi voi suurina määrinä aiheuttaa huonovointisuutta ja suolamyrkytyksen. Suunnitellessasi uimaretkeä koiran kanssa huomioithan, että Suomen järjestyslaki kieltää koirien viemisen yleisille uimarannoille. Monesta kunnasta löytyy kuitenkin koirien uittamiseen tarkoitettuja rantoja.

Hot spotit

Hot spot on koiran iholla oleva punoittava ja kostea tulehdusalue. Hot spotin syynä voi olla mikä tahansa paikallinen ärsytys iholla, mutta kesäisin, erityisesti tiivisturkkisilla roduilla, pitkittynyt kosteus voi altistaa hot spotin kehittymiselle. Tarkkaile siis koirasi ihoa ja huolehdi koirasi turkin kuivaamisesta uimisen tai suihkun jälkeen. Hot spotin oireita ovat paikallinen kutina, ärsytys ja kipu. Koira saattaa pyrkiä raapimaan tai nuolemaan tulehtunutta aluetta, jolloin tulehdus leviää. Koiran oloa voi helpottaa ajamalla turkin tulehtuneelta alueelta, jolloin iho pääsee tuulettumaan ja sen puhdistaminen ja desinfiointi on helpompaa. Jos kotihoito ei auta tulehdukseen, ole yhteydessä eläinlääkäriin.

Punkit

Punkkikausi on jo täydessä vauhdissa. Koira on hyvä tarkistaa punkkien varalta jokaisen ulkoilun jälkeen. Punkit voivat kävellä koiran karvapeitteessä tai löytyä koiran ihoon jo kiinnittyneinä. Kiinnittyneiden punkkien poisto onnistuu parhaiten siihen tarkoitetulla välineellä, kuten punkkipihdeillä tai -lassolla. Irrottaminen on helpointa tarttumalla punkkia mahdollisimman läheltä koiran ihoa ja vetämällä kiertävällä liikkeellä. Punkin poiston jälkeen puremakohta on hyvä desinfioida.

Punkeilta suojautuminen on tärkeää niin koiran kuin myös muun perheen terveyden kannalta. Punkinpurema voi aiheuttaa koiralle esimerkiksi anaplasmoosia ja borrelioosia, jotka ovat bakteeriperäisiä infektiosairauksia. Näiden siirtyminen punkista koiraan kestää useita tunteja. Koirilla harvinaisempi puutiaisaivokuume sen sijaan voi siirtyä jo muutamissa minuuteissa. Kiinnittymättömät punkit voivat taas siirtyä koiran turkista ihmiseen. Punkkien torjuntaan suositellaan hankkimaan punkkien estolääke joko eläinlääkäriltä tai apteekista. Punkkien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita on monia erilaisia, joten koirallesi sopivaa valmistetta etsiessä kannattaa käyttää asiantuntija-apua. Koiralle on joka tapauksessa hyvä tehdä punkkitarkastus päivittäin.

Kyyt ja ampiaiset

Alueilla, joilla kyiden tiedetään viihtyvän, tulee olla erityisen valppaana. Kyyn purema voi olla hengenvaarallinen koiralle. Kyy puree useimmiten koiran kuonoon tai tassuun sen nuuhkiessa maata tai tutkiessa käärmettä. Jos kyy puree koiraa, tulee koira ja puremakohta pitää mahdollisimman paikallaan estääkseen myrkyn leviäminen muualle elimistöön. Jos vain mahdollista, tulisi pureman saanut koira kantaa pois. Mikäli se ei kuitenkaan ole mahdollista, tulisi poistuessa kävellä rauhallisesti. Kyyn pureman jälkeen tärkeintä on pysyä rauhallisena ja viedä koira välittömästi eläinlääkäriin. Eläinlääkärille on hyvä ilmoittaa olevansa tulossa kyynpureman saaneen koiran kanssa. Puremakohdassa voi näkyä kaksi vierekkäin olevaa pistoreikää, mutta aina jälkeä ei löydy. Selkein oire on purema-alueen voimakas turvotus ja kipu. Koira voi myös muuttua voimattomaksi tai oksennella. Kyytabletin antamista koiralle ei suositella, ellei pureman aiheuttama turvotus uhkaa tukkia hengitysteitä. Kyytablettien sisältämä kortisoni yhdistettynä kyynmyrkkyyn voi lisätä munuaisvaurion riskiä.

Myös ampiaisen pisto voi olla koiralle vaarallinen. Usein ampiainen pistää koiraa päähän tai tassuihin. Seurauksena voi olla allerginen reaktio. Jos oireet ovat voimakkaita, kuten nopeasti lisääntyvää turvotusta, kutinaa, oksentelua, heikkoutta tai hengitysteiden turpoamista, on hakeuduttava ripeästi eläinlääkäriin. Lievissä tapauksissa ampiaisen pistoon voi koirallakin käyttää kortisonia sisältäviä kyytabletteja suun kautta.

Koiralle vaaralliset kesäherkut

Kesään kuuluu monenlaiset grilliherkut. Kaikki ihmisten herkut, kuten suolaiset, mausteiset ja rasvaiset grilliruoat, eivät ole kuitenkaan sopivia koirille. Myös maissintähkät, jäätelötikut, kalanruodot ja perkuujätteet sekä grillitikut ovat vaarallisia, sillä ne voivat tukkia tai vaurioittaa koiran ruoansulatuskanavaa. Possusta ja kanasta löytyvät pienet ja terävät luut ovat myös haitallisia koiralle. Muita yleisiä, koiralle vaarallisia ruoka-aineita ovat muun muassa suklaa, ksylitoli ja sipuli. Jäätelö suurina määrinä voi aiheuttaa koiralle ripulia. Älä siis jätä ruokia vartioimatta koiran ulottuville.

Pidä koira kytkettynä

Metsästyslaki määrää, että luonnoneläimille on annettava lisääntymisrauha ja koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävissä 1.3.–19.8. Poikkeuksena ovat poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevat koirat tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteissa. Poikkeuksena ovat myös alle viiden kuukauden ikäiset pennut ja palvelutehtävissä olevat koirat. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Luonnonsuojelualueilla kielto koiran vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

Koiran kotiapteekki

Kesällä matkustaessa ja mökkeillessä kannattaa pitää mukanaan kotiapteekkia ensiapua varten. Koiran kotiapteekista olisi hyvä löytyä muutamia perustarvikkeita kuten kynsisakset, haavojen desinfiointiaine ja sidetarpeet esimerkiksi tassuhaavojen varalta, ripulin kotihoitotuote, kuumemittari, punkkipihdit tai -lasso sekä hydrokortisonia sisältävä kyytabletti ampiaisten pistojen varalta.

Kennelliitto toivottaa kaikille turvallista kesää sekä mukavia yhteisiä hetkiä koiran kanssa!