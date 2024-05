Lasten löytöretkiviikko tarjoaa monenlaista ohjelmaa lapsiperheille

Viikon aloittaa maanantaina 24.6. Lepokodissa järjestettävä

Kesäseikkailujen mahtava maanantai, jossa on tarjolla mm.

säkkijuoksua, kuvasuunnistusta ja opastettuja kierroksia itsensä Jalmari

Finnen johdolla. Kimmo Pyykkö-museossa on tarjolla tiistaista

perjantaihin pikaopastuksia Pikkuteatterin pukuihin, torstaina Kaarina

Maununtytär on tavattavissa ja museolla on kaikenlaista ohjelmaa

perheen pienimmille. Auton ja tien museo Mobiliassa on viikon aikana

valokuvasuunnistusta ja Reissun päällä-museokierros. Raudanmaan

kylätalon Pikkupihalla eläinpiha palvelee löytöretkeilijöitä, ja lisäksi

luonnon tutkimiseen on oma ratansa. Poledance Piagrina järjestää

lentoretken ilma-akrobatian maailmaan tiistaina 25.6. Nukketeatteri

Hupilaisen Timoteus-karhu ja pikkukoira sekä Timoteus-karhun keväinen

seikkailu -nukketeatteriesitykset esitetään Lasten löytöretkiviikon aikana

teatteritalo Parvulassa. Lastentalo Tähtirannan tapahtumassa pääsee

mm. tutustumaan eläimiin, leikkimään pihaleikkejä, rakentamaan ja

uittamaan puuveneitä sekä ajamaan pikkutraktoreilla. Kangasalan

pääkirjastossa on Arppababan satuhetki torstaina 27.6. ja koko viikon

ajan on mahdollista löytää satuhahmoja piileksimästä ympäri kirjaston

lastenosastoa. Seurakunnalla taas on aarrejahti Kangasalan kirkon

ympäristössä. Lisäksi Laaksolan Ratsutila järjestää ponipäivän, Taito

Pirkanmaa käsityöpajan, Kangasalan Karjalaseura lasten

piirakkapäivän ja Kangasalan Kotiseutumuseo Jalmari Finne-näyttelyn.