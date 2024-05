Gigantin Vuoden Myymälöiksi Lahti ja Iisalmi, konsernin Vuoden Kauppiaaksi Mikko Nguyen: ”Voittajia yhdistävät tinkimätön tiimihenkisyys, jatkuva kehityksenhalu ja esimerkilliset suoritukset vaikeassa markkinassa”

Gigantin pitkä palkitsemisperinne jatkui kansainvälisissä tunnelmissa 28.5.2024, kun Vuoden Myymälät julkistettiin Campus-tapahtuman yhteydessä Oslossa. Elkjøp-konsernin vuosittainen, lähes kuukauden kestävä koulutus- ja kohtaamistapahtuma kokoaa yhteen yli 5 000 työntekijää Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

Gigantin Vuoden Myymälöiden valintaraati koostui sekä Gigantti Oy Ab:n että konsernin edustajista, ja valinnat tehtiin 41 myymälän joukosta. Palkintokriteereissä huomioitiin saavutukset asiakastyytyväisyydessä, myymälöiden taloudellinen suoriutuminen, työtyytyväisyyskyselyjen tulokset sekä panostus kulttuurin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kunniakkaat tittelit veivät tänä vuonna kotiinsa Gigantti Lahti ja Gigantti Iisalmi.

Vuoden Myymälä, Gigantti Lahti, sai valintaraadilta tunnustusta menestyksestään haastavassa markkinassa. Tavaratalopäällikkö Joonas Kajanderia kiiteltiin aktiivisuudesta, näkemyksellisyydestä sekä tavoitehakuisuudesta, joka näkyy myös myymälän kulttuurin kehityksessä. ”Kajander tiimeineen ei koskaan tyydy keskinkertaisuuteen, vaan hakee jatkuvasti kasvua ja motivaatiota”, iloitsi raati perusteluissaan.

”Tämä on hieno tunnustus upealle tiimillemme, ja päällimmäinen tunne on kiitollisuus kaikkia sen mahdollistaneita kohtaan. Uskon, että voittomme tänä vuonna ratkaisi tuloksellinen tasaisuus monella eri mittarilla. Kunnia kuuluu mahtavalle Lahden joukkueellemme, jotka antavat päivittäin 100 % itsestään sekä asiakkaille että työkavereille! Matka jatkuu, tehdään hyvällä fiiliksillä yhdessä tästäkin vuodesta paras mahdollinen”, myhäili Lahden myymälän kapteeni Kajander.

Vuoden Franchise-Myymälä, Gigantti Iisalmi, on valintaraadin mukaan tehnyt esimerkillistä työtä kaikilla mittareilla koko tilivuoden ajan. “Lokaalin kilpailutilanteen muututtua tiimi on tavaratalopäällikkö Marja Juntusen johdolla palvellut myös uudet asiakkaat samalla rautaisella ammattitaidolla ja asiakaslähtöisellä lähestymistavalla”, raati kehui perusteluissaan.

”Tuntuu tosi hienolle tämä huomioiminen. Olemme tehneet vuosia työtä ottaaksemme ylivoimaisen ykköspaikan haltuun paikkakunnalla, ja nyt voimme todeta sen onnistuneen. Asiakasvolyymin kasvaessa, loistava henkilökuntamme on päässyt näyttämään kykynsä asiantuntevassa palvelussa, ja tekemisen laatu on säilynyt kasvaneen katteen ohella. Olen iloinen koko tiimimme puolesta, että heidän osaamisensa on välittynyt", summasi Iisalmen myymälän voimanainen Juntunen.

Elkjøp-konsernin Vuoden Kauppias -palkinto (Franchise of the Year) tuli ensimmäistä kertaa historiallisesti Suomeen. Palkinnon vastaanotti G-Emo Oy:n kauppias-yrittäjä Mikko Nguyen. G-Emon alaisuudessa toimivat Porvoon, Salon, Lohjan, Järvenpään, Klaukkalan ja Kotkan Gigantti-myymälät.

”Sanattomaksi tämä vetää kovameriittisten Nordic-kollegoiden joukossa. Uskon, että voittoon vaikutti se, että olemme tehneet vahvaa yhteistyötä konsernin ja Suomen johdon kanssa, kehitystä hakien. Saavutimme konsernin vaikeimmassa markkinassa hienon kannattavuuden, ja ihmisten työtyytyväisyys on henkilöstökyselyjen perusteella konsernin huippuluokkaa. Kiitos kuuluu myymälöidemme mahtavalle väelle, kova työmme ja vaatimustasomme on nyt noteerattu kansainvälisestikin!”, Nguyen tunnelmoi.

Gigantin Vuoden Myymälät valitaan vuosittain touko-kesäkuussa, tilikausien päätteeksi.



