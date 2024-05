SDP:n Kimmo Kiljunen: Puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa on tehty vahvistamaan Suomen turvallisuutta

– Puolustusyhteistyö- eli DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa on tärkeä ja historiallinen. Sen tehtävänä on vahvistaa Suomen turvallisuutta ja osaltaan täydentää Nato-jäsenyyttämme. Sopimusta ei ole suunnattu ketään vastaan. Sen tavoite on tuoda turvaa Suomelle ja se on tehty Suomen turvallisuustarpeista lähtien. Sopimuksessa on monia yksityiskohtia liittyen esimerkiksi joukkojen maahantuloon, puolustusmateriaalin varastointiin, alueiden käyttöön sekä rikosoikeudelliseen toimivaltaan, joten asiaa tullaan käsittelemään eduskunnassa huolella, Kiljunen kertoo.

Kiljunen painottaa sopimuksessa todettavan, että sen mukaan toimittaessa kunnioitetaan kaikilta osin Suomen suvereniteettia, lainsäädäntöä ja kansainvälisoikeudellisia velvoitteita. Näitä ovat esimerkiksi jalkaväkimiinoja koskeva yleissopimus sekä ydinsulkusopimus.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat DCA-sopimuksen joulukuussa 2023. Sen toimeenpanon käynnistäminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää. Pohjoismaista myös Ruotsilla, Norjalla ja Tanskalla on hiljattain sovitut vastaavat sopimukset Yhdysvaltojen kanssa.

– Pohjoismaiset sopimukset muodostavat kokonaisuuden. Ne ovat sisällöltään pitkälle identtiset. Kaikissa Pohjoismaissa on myös tällä sopimusjärjestelmällä vahvistettu ydinaseiden kielto. Suomessakin on voimassa ydinenergialaki, jonka neljäs pykälä kieltää ydinräjähteet. DCA-sopimus kytkee Suomen osaksi Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, Kiljunen päättää.