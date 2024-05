Pohjoismainen ruoka-ala haluaa innovaatiot nopeammin markkinoille

Liitot korostavat koko ruokaketjun kilpailukyvyn ja kannattavan toiminnan huomioimista vahvemmin EU-politiikassa, jotta voidaan varmistaa parhaat mahdollisuudet tarjota kuluttajille kestävän tuotannon mukaisia elintarvikkeita ja turvata ruoantuotannon kriisinkestävyys.



Kohoavat kustannukset, alati kasvava säädöstaakka ja kiristyvä globaali kilpailu ovat yhteisiä haasteita kaikissa maissa. EU-politiikan tulee tukea kestävän ja häiriönsietokykyisen, vahvan eurooppalaisen ruoantuotannon kehittämistä huolehtimalla sujuvasta kaupankäynnistä sisämarkkinoilla ja kansainvälisesti. Liitot korostavat, että ilmasto- ja ympäristötavoitteissa tulee huomioida maiden eri lähtötasot ja EU-säädöksissä on oltava joustovaraa huomioida erilaiset luonnonolosuhteet eri puolelle Eurooppaa.



Pohjoismaita yhdistää vahva kiinnostus kestävien ruoantuotantotapojen ja uusien elintarvikkeiden kehittämiseen. Ruokasektorin innovaatiotoiminnan edistämiseksi tarvitaan sekä TKI-rahoitusinstrumentteja että uusien tuotteiden markkinoille pääsyä tukevaa EU-lainsäädäntöä.



– EU:n on pärjättävä uuden kehittämisessä globaalissa kilpailussa, mikä edellyttää esimerkiksi uusien elintarvikeinnovaatioiden hyväksymisprosessien sujuvoittamista ja nopeuttamista. Näin varmistetaan se, että uudet tuotteet valmistetaan Euroopassa eikä muualla maailmassa, Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Marika Säynevirta sanoo.



Elintarviketurvallisuus on elintarviketeollisuuden ensisijainen prioriteetti. Elintarviketurvallisuuden rinnalla alan on kuitenkin vastattava myös kasvaviin kestävyys- ja huoltovarmuustavoitteisiin. Jotta kaikkiin tavoitteisiin pystytään vastaamaan, pohjoismainen ruoka-ala peräänkuuluttaa EU-säädösten perusteellisempia vaikutusarviointeja ja riski-hyötyanalyysin kehittämistä myös elintarviketurvallisuuslainsäädännössä.



Elintarviketeollisuus on merkittävä toimiala Pohjoismaissa, työllistäen yhteensä 185 000 ihmistä yli kymmenessä tuhannessa meijeri-, liha-, leipomo-, juoma-, mylly- ja kalatuotteita jalostavassa yrityksessä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on 85 miljardia euroa. Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä monissa kestävissä ruoantuotantotavoissa, ja ruoka-alalla on vahva tahtotila tuotannon jatkuvaan kehittämiseen.

Liitteessä tarkempi koonti yhteisistä pohjoismaisista EU-tavoitteista.