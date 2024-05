Rakennusala mullistuu Lean-ajattelulla

”Lean-rakentaminen haastaa koko rakennusalan systeemiseen muutokseen − tilaajasta tavarantoimittajaan. Tämä muutos on lähtenyt liikkeelle, mistä hyvänä esimerkkinä eräkoon pienentämisen vaikutukset. Niitä ovat eri työvaiheiden vaatimien edellytysten ymmärtäminen, turvaaminen ja tätä kautta töiden sujuvuus”, LCI Finland ry:n toiminnanjohtaja Hannu Ratamäki iloitsee.

LCI Finlandin ja RILin järjestämillä Lean-rakentamisen päivillä pureudutaan teemaan kansainvälisten ja kotimaisten puhujatähtien kautta. Leanin merkityksen kasvu näkyy vuosi vuodelta vahvemmin myös tapahtuman osallistujamäärän kasvuna. Tänä vuonna tilaisuuteen osallistuu jo yli 400 alan asiantuntijaa.





Sinua voisivat kiinnostaa esimerkiksi seuraavat puheenvuorot:





4.6. klo 13.00-14.15, Giovanna Brasfield, Brasfield & Associates, LLC

“CULTIVATING INCLUSION: RESPECTING PEOPLE AND DIFFERENCES”

Lean-rakentamisen päivien yksi päätähdistä on yhdysvaltalainen, Giovanna Brasfield, joka on Brasfield & Associates, LLC:n toimitusjohtaja ja pääkonsultti. Hän on palkittu DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging) -ajattelun puolestapuhuja, jolla on yli 19 vuoden kokemus rakennusalalta. Hänellä on kaksi tohtorintutkintoa, joista toinen liittyy organisaatiotutkimukseen.

Giovanna on saanut myös mm. vuonna 2023 Comerica Bank Women Business Award -palkinnon.

4.6. klo 9.30-10.15, Henry Nutt III, Preconstruction Executive, Southland Industries, USA

"PEOPLE BUILDING"

Yhdysvaltalainen Henry Nutt III vastaa mm. liiketoiminnan kehittämisestä Southland Industries-nimisessä yrityksessä. Hän toimii tällä hetkellä myös Lean Construction Instituten (LCI) hallituksen puheenjohtajana ja Associated General Contractors of America (AGCA) -yhdistyksen hallituksen jäsenenä. AGCA:ssa hän on myös monimuotoisuus-teemaan liittyvän ohjausryhmän puheenjohtaja. Henry on myös julkaisut kirjan: Seven Principles: Creating Your Success in the Construction Industry.

4.6. klo 8.45-9.30, Jukka Heinonen, Toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy

"THINKING PEOPLE SYSTEM TOYOTA-KULTTUURIN PERUSTANA"

Jukka Heinosella on monivuosikymmeninen kokemus logistiikka-alalta ja Toyota Way -arvojen mukaisesta ihmisten johtamisesta. Toyota Material Handling Finland Oy:n toimintaa ohjaa Zero Muda-visio, jolla tähdätään hukan vähentämiseen niin asiakkaiden prosesseissa kuin omassa toiminnassa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Toyotalla myynnin ja jälkimarkkinoinnin johtotehtävissä. Jukka on käynyt läpi useita Toyota-koulutusohjelmia, joissa hän on perehtynyt syvällisesti lean-ajatteluun ja sen soveltamiseen henkilöstön kehittämisessä. Jukka kertoo käytännön esimerkkejä ja oivalluksia siitä, kuinka yhdessä on mahdollista rakentaa vahvempaa, taitavampaa ja motivoituneempaa henkilöstöä.

5.6. klo 8.40-9.20, Dome Karukoski, elokuvaohjaaja

"YHTEINEN ONNISTUMINEN ELOKUVASUUDELMAN TAKANA"

Dome Karukoski on kahdesti Jussi-palkittu elokuvaohjaaja, vaikuttava tarinankertoja ja liikemies. Hänen elokuvamaailman kokemuksistaan voi ammentaa oppeja yritysten ja tiimien johtamiseen. Dome vertaa elokuvaohjaajan työtä mihin tahansa valmentajan työhön, jonka on saatava joukkue ja tiimi ymmärtämään, mitä hän heiltä haluaa. Ihmiset ja heidän tekemisensä ovat keskiössä, siten voi syntyä tulosta ja menestystä.

+ vinkkinä pari sessiota:

4.6. IHMISTEN KUNNIOITTAMINEN, Elokuvateatteri Biorex sali 1, klo 13.00 - 14.15

Session moderaattori, psykologi Jari Salo johdattaa kuulijat yhteistyöosaamisen merkitykseen rakennushankkeen onnistumisen avaintekijänä. Jarin ja Giovanna Brasfieldin puheenvuorojen jälkeen psykologi, konsultti Tiia Arjanne tarkastelee, miten yksilöllisiä eroavaisuuksia voidaan mitata ja hyödyntää arjessa.

4.6. LEAN ORGANISAATION STRATEGIASSA JA STRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA, Fredriksberg, klo 13.00 - 14.15

Jarmo Laamanen Toyota Material Handling Finlandista kertoo, kuinka yrityksessä hyödynnetään lean-ajatteluun perustuvaa Hoshin Kanri -työkalua. NRC Group Finlandin lean-johtaja Jussi Takamaa puolestaan puolestaan kertoo, millä toimenpiteillä NRC juurruttaa leania yrityksen kulttuuriin yritystasoisen Lean-ohjelman kautta. Ja lisäksi Kouvolan Asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Jari Niemi avaa, kuinka pienemmänkin organisaation on mahdollista kehittää toimintaa lean-filosofialla ilman lean-strategiaa.

Toivottavasti nähdään paikan päällä Pasilassa, Sokos- hotelli Triplassa 4.-5.6.2024!

Ohjelmassa noin 50 puheenvuoroa ja keskustelua, jotka keskittyvät laajasti lean-rakentamisen teemoihin. Tapahtumaan on osallistumassa yli 400 kiinteistö- ja rakentamisalan huippuasiantuntijaa.

Miksi Lean-rakentaminen?

Lean-johtaminen ohjaa kulttuurin muutokseen

Leanilla toimintatavoilla vähemmän hukkaa

Lean lyhentää hankkeiden läpimenoaikoja

Työstä tulee sujuvampaa ilman kiireen tuntua



Mitä? Lean rakentamisen päivät 2024 – Ihmisiä rakentamassa

Milloin? 4.-5.6.2024

Missä? Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Järjestäjät? LCI Finland ja RIL ry





Lisäinfoa: www.lcicongress.fi sekä suoraan:

Hannu Ratamäki

LCI Finland, Toiminnanjohtaja

hannu.ratamaki@vison.fi

p. 040 081 8215



Lauri Merikallio

Lean-rakentamisen päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja

Vison, Partner

lauri.merikallio@vison.fi

p. 040 045 0217

Ville Raasakka

RIL, Johtaja, Tapahtumat ja koulutus

ville.raasakka@ril.fi

p. 050 366 8687