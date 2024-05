Uutuusromaani Murha Töölössä sijoittuu 1960-luvun Töölöön

Historiallinen romaani Anna ja Johan perustuu tositapahtumiin 1800-luvun Suomessa 17.5.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Merja Monosen romaani Anna ja Johan on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Anna syntyi langenneen, maatun naisen tyttäreksi, Johan muonatorpparin pojaksi 1800-luvun alun Porvooseen. He halusivat parempaa, mitä syntyperä heille tarjosi. Elämänsä risteyskohdissa he tekivät valintoja, jotka veivät heitä aina uusille paikkakunnille: Helsinkiin, Saimaan kanavalle, Viipuriin, Taipalsaarelle, Mikkeliin ja Vanajalle. Anna ja Johan elivät suuriruhtinaskunnan suuria muutoksia, Venäjään luottaen, ruotsinkielisinä, säätyjen ulkopuolisina ja kantoivat läpi elämänsä mukanaan vanhempiensa varjoja. Anna ja Johan on tositapahtumiin perustuva kertomus, jossa sykkii Suomen historia ja elämän koko kirjo. Merja Mononen (s. 1957) on Helsingissä nuoruuden viettänyt, nykyisin tohmajärveläinen omien rajojensa kolkuttelija. Hän on koulutukseltaan KTM ja toiminut pääasiassa lehtorina. MONONEN, MERJA : Anna ja Johan 358 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789527584040 Ilmestymisaika: Huhtikuu 2024 Arvostelu