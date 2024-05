THL viikolla 23/2024

Euroopan uimavesiraportti: Suomen yleisten uimarantojen vesi on laadukasta 28.5.2024 13:00:00 EEST | Tiedote

Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista. Suurin osa Suomen uimavesistä, noin 94 prosenttia, on luokiteltu laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Tämä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä seurantakautena. Raportti sisältää uimaveden laadun tiedot kaikilta yleisiltä uimarannoilta. Kesällä 2023 Suomessa oli yhteensä 304 yleistä uimarantaa, joista 226 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 78 rannikolla. Tyydyttävään eli alimpaan hyväksyttävään uimavesiluokkaan kuului yhdeksän rantaa (3 %), mikä on neljä uimarantaa enemmän kuin edellisenä seurantakautena. Viidellä uimarannalla (1,6 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi, mikä on kaksi uimarantaa vähemmän kuin edellisenä seurantakautena. Sisämaan uimavesistä lähes 97 prosenttia luokiteltiin erinomaisen tai hyvän laadun luokkaan. Rannikolla erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin lähes 86 prosenttia kaikista uimavesistä. Tyydyttävään