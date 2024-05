Kutsu medialle: Tervetuloa Hyvinkään tehtaillemme kuulemaan Saint-Gobainin laitosinvestoinneista, uudesta liiketoiminnasta sekä tutustumaan upouuteen Chryso - tuotantolaitokseen ja ISOVERin lasivillatehtaaseen tiistaina 11.6. klo 14.00

Hyvinkään tuotantolaitoksilla järjestettävässä mediatilaisuudessa Saint-Gobainin johto ja asiantuntijat kertovat uusista liiketoiminnoista, viimeisimmistä laitosinvestoinneista maassamme sekä Saint-Gobainin ilmastotavoitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä Suomessa. Medialla on iltapäivän aikana mahdollisuus tutustua betonien hiilijalanjälkeä vähentävän Chryso -rakennuskemikaalien vastavalmistuneeseen tuotantolaitokseen ja kuulla lisäksi, miten lajissaan Suomen suurin laitos on rakentunut kiertotalouden periaattein.

Medialle kerrotaan myös Raaheen parhaillaan rakennettavasta kuonanjalostuslaitoksesta, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa niin prosessin kuin valmistettavan raaka-aineen hyödyntämisen osalta sementtien korvaajana.

Paikalla mediatilaisuudessa puhumassa ovat Saint-Gobain Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula, Saint-Gobainin Pohjois-Euroopan johtaja Patrick Dupin, sekä Viktor Lax, tarjooma- ja kehitysjohtaja weber ja rakennuskemikaalit, Pohjoismaat ja Baltia. Esitykset pidetään englanniksi.

Median kysymyksiin vastaamassa myös Chryso - asiantuntijat myyntipäällikkö Jani Kaasalainen ja tuotepäällikkö Marko Seppälä, weberin tuotantojohtaja Tommi Talonen sekä Isoverin tuotantojohtaja Juha Strandberg.

Tilaisuuden jälkeen halukkailla on mahdollisuus osallistua kierrokselle Chryso- ja Isover -laitoksiin.



Tilaisuus järjestetään Saint-Gobainin Hyvinkään tuotantolaitoksilla tiistaina 11.6. klo 14:00 osoitteessa Kerkkolankatu 37–39. Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus Helsingistä Grand Marina - hotellista, tapaaminen aulassa klo 13:00. Mikäli saavut omalla kyydillä, ilmoittaudu portilla.



Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään 6.6. osoitteeseen: anne.kaiser@saint-gobain.com.