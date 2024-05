Nuojuankangas-Seitenoikea voimajohtohankkeen arviointiselostus nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Fingrid Oyj on aloittanut Vaalan Nuojuankankaalta Seitenoikealle Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle ulottuvan uuden linjan suunnittelun. Linjan YVA-ohjelma on ollut nähtävillä keväällä 2023. Ohjelman mukaiset selvitystyöt ovat valmistuneet ja ympäristövaikutusten selvitys on nähtävillä 30.5.-29.7.2024.

Pääosin nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalle suunniteltu voimajohto kulkee Vaalan, Puolangan, Paltamon sekä Ristijärven kuntien alueella, sekä toteutustavasta riippuen, osin myös Hyrynsalmen kunnassa. Samaan maastokäytävään on huomioitu sijoitettavan myös Vaalassa Turkkiselän tuulivoimahankkeen 2 x 110 kilovoltin voimajohtoa. Ristijärvellä samaan maastokäytävään sijoittuu Leppikoski-Seitenoikea 110 kilovoltin voimajohto.

Uudessa maastokäytävässä 400+110 kilovoltin voimajohtoalueen leveys on noin 62 metriä. Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 81 kilometriä. Lisäksi selostuksessa on tarkasteltu teknisiä vaihtoehtoja asutuksen sekä Natura 2000 -alueen kohdalla.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten selostuksessa on esitetty selvitykset kolmelle vaihtoehtoiselle reitille.

Vaihtoehdossa 1 (VE1): uusi 400+110 kilovoltin voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään Nuojuankankaan sähköasemalta Lassinkankaalle asti. Lassinkankaalta uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon sekä Turkkiselän voimajohtovarauksen pohjoispuolelle.

Vaihtoehdossa 2 (VE2): Nuojuankankaan sähköasema-Rauhala -välillä on kaksi eri vaihtoehtoa, etelä ja pohjoinen.

VE2 Etelä: 400 kilovoltin voimajohto sijoitetaan Turkkiselän 2x110 kilovoltin voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään ja 110 kilovoltin johto sijoitetaan nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Rauhalassa uusi 400+110 kilovoltin voimajohto yhdistyy nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon kanssa samaan johtokäytävään.

400 kilovoltin voimajohto sijoitetaan Turkkiselän 2x110 kilovoltin voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään ja 110 kilovoltin johto sijoitetaan nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Rauhalassa uusi 400+110 kilovoltin voimajohto yhdistyy nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon kanssa samaan johtokäytävään. VE2 Pohjoinen: uusi 400+110 kilovoltin voimajohto sijoitetaan yhteispylväsratkaisuna uuteen maastokäytävään Nuojuankankaan sähköasemalta lähes Rauhalaan asti (maastokäytävä kuten VE 1). Rauhalassa uusi 400+110 kilovoltin voimajohto kulkee nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Rauhalasta Lassinkankaalle VE2 kulkee nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon eteläpuolella. Lassinkankaalla uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin sekä Turkkiselän 2x110 kilovoltin voimajohtovarauksen eteläpuolelle Soidinaholle asti.



Ohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella voimajohdon reittivaihtoehtoihin on lisätty kolmas vaihtoehto (VE3).

Vaihtoehdossa 3 (VE3): 400 ja 110 kilovoltin voimajohdot lähtevät Nuojuankankaan sähköasemalta joko yhtä tai kahta maastokäytävää pitkin. Voimajohto sijoittuu yhteen käytävään Rauhalaan asti tai vaihtoehtoisesti 400 kilovoltin voimajohto kulkee edellä mainitussa maastokäytävässä ja 110 kilovoltin voimajohto nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalla Rauhalan tuntumaan yhtyen siinä 400 kilovoltin voimajohtoon. Rauhalasta uusi voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään kiertäen Järvikylän viereiset Järvenjärven ja Keskijärven niiden pohjoispuolitse Otermantielle ja edelleen Soidinaholle asti.

Yleisötilaisuudet

Hanketta ja sen YVA-selostusta esitellään kahdessa samansisältöisessä yleisötilaisuudessa, jotka järjestetään Paltamossa ja Vaalassa seuraavasti:

ke 5.6. klo 18.00–20.00 Paltamon kunnantalolla, Salmelankuja 1, Paltamo sekä

to 6.6. klo 18.00–20.00 Vaalan koulukeskuksessa, Niskantie 10, Vaala.





Ovet avautuvat 17.30, jolloin on mahdollisuus saapua paikan päälle tutustumaan karttoihin ja suunnitelmiin.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kirjallisesti. Lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa viimeistään 29.7.2024 sähköpostilla kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi diaarinumero KAIELY/226/2022. Sähköisen lausunnon toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.