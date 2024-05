Esikoisrunokokoelma nähdyksi tulemisen tarpeesta

Angoran ajatuksia – hukassa loputtomien valintojen keskellä 30.5.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Nette Tammen romaani Angoran ajatuksia on julkaistu Aviadorin kustantamana. Nuori nainen nimeltä Angora hakee paikkaansa maailmassa, jossa melkein kaikki on pintaa ja jossa mistään päättäminen on lähes ylivoimaista. Angora tekee tarkkoja havaintoja itsestään ja ystävistään, reissaa Amsterdamiin ja haaveilee Pariisista ja rakkaudesta, tekee listoja tavaroista ja tunteista. Hän ottaa kaiken tosissaan ja seuraavassa hetkessä nauraa kaikelle, käyttäytyy epäsopivasti ja on kohta taas kiltti. Ystävilleen hän on lojaali ja samalla pitää etäisyyttä kaikkiin ja kaikkeen. Helsinkiläisen Nette Tammen (s. 2004) esikoisromaani Angoran ajatuksia on tarkkanäköinen, huumorin sävyttämä ajankuva maailmasta, jossa on kaikkea ja jonka keskellä juuri siksi on niin vaikea suunnistaa – ainakaan ilman vähänvälisiä hermosavuja. TAMMI, NETTE : Angoran ajatuksia 160 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523812260 Ilmestymisaika: Toukokuu 2024 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnös