Harmaa Rinne palaa Rukan Hiihtostadionille 28.–29.3.2025 – Suomen suurimman after skin early bird -lipunmyynti on käynnistynyt

Britannian albumilistan kärkinimi The Libertines Kesärauhaan 17.4.2024 09:57:29 EEST | Tiedote

Turun Linnanpuistossa 7.–9. kesäkuuta juhlittavan Kesärauhan ohjelmisto vahvistuu, kun perjantain pääesiintyjäksi on kiinnitetty The Libertines. Aiemmin julkistettujen pääesiintyjien 070 Shaken ja Slowdiven rinnalla esiintyvä The Libertines on tällä hetkellä Britannian albumilistan kärjessä. Festivaalin päiväkohtainen ohjelma on julkaistu ja nykyiset lippuhinnat ovat voimassa 30.4. saakka.