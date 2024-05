Lidl palkitsee jälleen nuoria saksan opiskelijoita – stipendejä jaetaan ympäri Suomea

Takaisinveto: Sportyfeel proteiinijuomassa viallinen pakkausmateriaali 27.5.2024 16:47:57 EEST | Tiedote

Lidl vetää myynnistä erän Sportyfeel-merkin toffeenmakuista proteiinijuomaa viallisen pakkausmateriaalin vuoksi. Kyseessä on lämpimästä myytävä, laktoositon proteiinijuoma. Kyseisen tuote-erän pakkauksessa on virheellisesti kaksi alumiinikerrosta yhden sijaan, mikä saattaa vaikuttaa tuotteen säilyvyyteen. Ylimääräinen kalvo voi mahdollisesti myös irrota pakkauksesta. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 20.10.2024. Tuote on ollut myynnissä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Tuote: Sportyfeel laktoositon proteiinijuoma, toffee Pakkauskoko: 330 ml Parasta ennen: 20.10.2024 Erätunnus: 24172 Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/ Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400 Takaisinveto tehdään, kun tuote on