Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen suunnittelu Muuramesta Keljonkankaalle toteutetaan aitona vuorovaikutuksena

Pyörällä liikkuminen on lisääntynyt merkittävästi etenkin sähköpyörien tultua markkinoille. Suuntaus tukee yleistä tavoitetta kohti kestävämpää liikkumista. Jyväskylän ja Muuramen välillä on merkittävää työmatkaliikennettä, mutta kestävää liikkumista on rajoittanut turvallisen jalankulku- ja pyöräilyväylän puute. Nyt pyöräily tapahtuu joko ruuhkaisen valtatien varressa tai mäkisten maanteiden kapeita pientareita pitkin, vaikka reitti onkin osa seudullista pyöräilyreittiä.

– Suunnitelmissa on jollain aikavälillä jatkaa VT 9:ä moottoritieksi Jyväskylästä Muuramen suuntaan. Se tarvitsisi laatukriteerit täyttävän rinnakkaistien, joten jo nyt Ysitien rinnakkais- ja varareitteinä toimivien maanteiden 16620 ja 6113 laatutasoa täytyisi nostaa. Tutummin puhutaan Vanhasta Nelostiestä. Siinä samassa yhteydessä olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa myös tämä suunnitelma jalankulku- ja pyöräilyväylästä rinnakkaistien varteen, projektipäällikkö Elina Valkeejärvi Keski-Suomen ELY-keskuksesta avaa.

Rahoitusta hankkeen toteuttamiselle ei ole ja nyt on kyse ainoastaan suunnittelusta. Hyvät ja perusteelliset suunnitelmat ovat perusta rahoituksen saamiselle ja hankkeen toteuttamiselle.

Suunnittelu toteutetaan vuoden 2024 aikana ja se tulee nähtäville alkuvuodesta 2025. Tämän jälkeen se menee Traficomille hyväksymiskäsittelyyn.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelma on nimetty Väyläviraston investointiohjelmassa 2024–2031 mahdolliseksi toteutettavaksi kohteeksi.

Vuorovaikutus keskiössä

Vuorovaikutuksen järjestäminen on lakiin kirjattua, jotta asianosaisille voidaan taata riittävä tietojen saanti etujensa valvomiseksi. Vuorovaikutteiseksi toiminnaksi katsotaan tässä tapauksessa esimerkiksi kuulutukset, vuorovaikutustilaisuudet, palautteen kerääminen ja suunnitelmien nähtävillä olot, jne. Nyt mennään ainakin vähän pidemmälle.

– Haluamme aidosti kuulla tiesuunnitelmaan ja suunnitteluympäristöön liittyviä huomioita, koska kansalaisilta voidaan saada todella hyviä käytännön kokemuksia tieympäristön toimivuudesta tai toimimattomuudesta, Valkeejärvi kertoo.

Kaikkea ei valitettavasti ole aina mahdollista huomioida, mutta iso ero on siinä, että usein vuorovaikutustilaisuuksissa esitellään jo suhteellisen valmiita suunnitelmaluonnoksia. Nyt vaikuttamismahdollisuus on entistä suurempi.

– Tässä nimenomaisessa suunnitelmassa mennään kahdella vaihtoehdolla eli käytännössä jää päätettäväksi, kummalle puolelle rinnakkaistietä jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoitetaan. Erityisesti juuri siitä haluamme kuulla tarkalla korvalla asukkaiden näkemyksiä, Valkeejärvi korostaa.

Suunnitelmaa voi edelleen kommentoida



Yleisötilaisuus suunnitelmasta pidettiin Muuramessa 23.5.2024. Paikalla olleille kerrottiin suunnitelmavaihtoehdoista ja yleisö sai esittää kysymyksiä sekä kommentteja.

– Paikallisia asia tuntui kiinnostavan ja väylän tulo on kaivattu asia. Toiveita ja huolia herättivät suunnitellun väylän tarkka sijainti sekä ympäristöarvot, Valkeejärvi mainitsee.

Kommentteja ja palautteita niin suunnitelmaluonnoksista kuin -vaihtoehdoistakin toivotaan lisää 6.6.2024 mennessä. Niitä voi antaa alla olevassa osoitteessa:



https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2898086852.2923142624/suunnittelu

Suunnitelmat ovat tässä vaiheessa vielä karkeita luonnoksia. Ne tarkentuvat suunnittelun etenemisen ja tarkemman maastomallin valmistumisen myötä etenkin tiealueen rajojen osalta.