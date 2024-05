Lohenkalastus Tornionjoella alkaa 8.6 klo 12 – malttia tarvitaan

Vuonna 2024 Lapissa päällystetään teitä ja korjataan siltoja -suunnittelussa kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeitä liikennehankkeita 27.5.2024 11:01:27 EEST | Tiedote

Lapin tienpidon ja liikenteen katsaus vuodelle 2024 on julkaistu. Vuonna 2024 Lapin ELY-keskuksella on tienpitoon käytettävissä 90,4 miljoonaa euroa. Teiden päällysteitä korjataan enemmän kuin kahtena vuonna yhteensä. Lappi on saanut CEF (Connecting Europe Facility) -rahoitusta sotilaallinen liikkuvuus -osion kautta useisiin hankkeisiin. Tänä vuonna rakennusurakat sisältävät pääosin siltojen korjausta ja uusimista. Suunnittelussa on kohteita, joilla valmistaudutaan tieverkkojen parantamiseen sekä parantamaan liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä.