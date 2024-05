Daikinilta uusi kerrostaloasuntojen viilentämiseen optimoitu ilmalämpöpumppu

Perfera Cool sopii erityisen hyvin kerrostaloasuntojen jäähdyttämiseen kesäkaudella. Huoneistokohtainen ilmalämpöpumppu on tehokas ja taloudellinen ratkaisu viilentämiseen ja asuntojen lämpötilan pitämiseksi terveellisellä tasolla läpi kesän hellekauden. Vain pienessä osassa Suomen taloyhtiöistä on jäähdyttävä ilmastointi.

”Tutkimusten mukaan sisälämpötilat nousevat uusissakin rakennuksissa epämukaviksi ja jopa vaarallisen korkeiksi. Asuntojen ylilämpeneminen on paitsi mukavuusasia, myös todellinen terveysriski pitkäaikaissairaille sekä vanhenevalle väestölle”, lämpöpumppuvalmistaja Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen sanoo.

Hiljainen ilmalämpöpumppu sekä sisällä että ulkona

Erittäin hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa kerrostalon parvekkeelle ilman, että se häiritsisi sen enempää oman huoneiston asukkaita kuin naapureitakaan. Sisäyksikön voi puolestaan asentaa jopa makuuhuoneeseen takaamaan hyvät yöunet, sillä hiljaisessa tilassa sen äänitaso on vain 19 dB. Kyse on siis kuiskaustakin hiljaisemmasta tasaisesta hyrinästä.

Uudistuneen Perfera Coolin tehoalue on entistä laajempi, joten se mukautuu kevään ja syksyn rajuihin lämpötilavaihteluihin ja pitää asumismukavuuden jatkuvasti parhaalla tasolla. Uuden mallin pienin jäähdytysteho on vain 0,9 kW ja suurin 4,4 kW, kun edeltävässä mallissa tehoalue oli 1,4–4,0 kW (Perfera Cool 35).

”Tehoalueen lisäksi myös energiatehokkuus on parantunut merkittävästi, eli kodin viilentämiseen tarvitaan entistäkin vähemmän sähköä”, Daikinin tekninen päällikkö Jussi Kummu kertoo.

Ilmalämpöpumppu puhdistaa sisäilmaa aiempaa tehokkaammin

Ilmalämpöpumpulla ei ole vaikutusta talon ilmanvaihdon toimintaan, koska se ainoastaan kierrättää sisäilmaa sisäyksikön läpi.

Moninkertaisen suodatusteknologian ansiosta ilmalämpöpumppu puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa ja poistaa mm. pölyä, allergeeneja kuten siitepölyä sekä neutraloi hajuja. Tavanomaisen pölysuodattimen lisäksi sisäilmaa puhdistetaan epäpuhtauksia ja taudinaiheuttajia tuhoavalla Daikin flash streamerilla, ilmaa raikastavalla titaani-apatiitti-suodattimella sekä hopea-allergeenisuodattimella.

Uudessa Perfera Cool -mallissa nelinkertaista suodatusjärjestelmää on täydennetty pestävän pölysuodattimen aktiivisella Ionpure-käsittelyllä, joka tehostaa bakteerien ja virusten suodatusta sisäilmasta.

Onecta-mobiilisovelluksen avulla kodin lämpötilaa voi hallita omalla älypuhelimella mistä vain: säätää termostaattia, ajastaa jäähdytyksen, seurata energiankulutusta ja ohjelmoida toimintoja.

Jäähdyttävä lämpöpumppu on myös joustava lämmittäjä kevään ja syksyn vaihtelevissa sääolosuhteissa

Rivitaloasunnossa tai kaukolämpötalossa Perfera Cool palvelee myös kevät- ja syyskausilla energiatehokkaana lämmönlähteenä.

”Nopeasti reagoiva ilmalämpöpumppu parantaa asumismukavuutta erityisesti silloin, kun päivittäiset lämpötilanvaihtelut ovat rajuja. Silloin varaava lattialämmitys voi olla auringon lämmittäessä liian kuuma ja yöllä sään viilentyessä liian kylmä”, Kummu selvittää.

Perfera Cool -ilmalämpöpumpun suositeltu alin käyttölämpötila lämmityskäytössä on -20 astetta. Ympärivuotiseen lämmitykseen Suomen oloissa suosittelemme erittäin tehokasta uuden Nepura-malliston Daikin Perfera N -ilmalämpöpumppua.

Uusi Daikin Perfera Cool -ilmalämpöpumppu on heti saatavilla kaikilta Daikin-jälleenmyyjiltä.