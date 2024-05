SDP:n Suhonen: Suurristavirka-apu on turvattava myös jatkossa

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tänään valmiiksi saamassa lausunnossa todetaan, että suden kannanhoidollisen metsästyksen lakkaaminen vaikuttaa negatiivisesti metsästäjien sitoutumiseen suurristavirka-avun antamisessa.

Nyt tilanne on se, että metsästäjät eivät uskalla käyttää arvokkaita ja rakkaita metsästyskoiriaan alueilla, joilla on tiheä petokanta. Pelätään metsästyskaverin puolesta. Ilman koiraa taas esimerkiksi haavoittuneen eläimen jäljestäminen on aika mahdotonta, toteaa Suhonen. Lisäksi koiria täytyy jatkuvasti kouluttaa tehtävään.

Tarvitsemme tasapainoista yhteiseloa ihmisten, karjanhoidon ja suurpetojen välillä ja kannanhoidollinen metsästys on sallittava alueilla, joilla petokanta on tiheä. Optimaalista olisi toki myös, että metsästäjille maksettaisiin vähintään kulukorvaukset suurristavirka-avun antamisesta. Nyt korvaus on naurettavan pieni, muutamia euroja tuntikausien työstä, kertoo Suhonen.

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin ja toimii vapaaehtoisuuspohjalta.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan metsästäjien osaamista suurristavirka-avun antamisessa etenkin poliisille, olipa kyseessä onnettomuus, haavoittuneen eläimen etsiminen tai muu tilanne. Paine poliisiin resursseihin ja turvattomuus kasvavat, jos metsästäjät eivät ole käytettävissä tässä tärkeässä tehtävässä, päättää Suhonen.