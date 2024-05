Kalevala Koru hälventää koru- ja designmaailman rajaa. Uusi Männyt-mallisto lanseerataan syksyllä 2024.

Kalevala Koru on korumuotoilun rohkea ja ennakkoluuloton edelläkävijä jo vuodesta 1937. Kalevala-korut ovat kuin pienoisveistoksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi jokaisena päivänä arjesta juhlaan. Vastuullisuus on ollut alusta asti vahvasti yrityksen DNA:ssa. Kaikki Kalevala-korut valmistetaan Helsingissä yhdistäen perinteistä suomalaista käsityötaitoa ja innovatiivista teknologiaa. Kalevala Koru on panostanut kiertotalouteen vahvasti jo vuosia. Tästä esimerkkinä kierrätysmateriaalien käyttäminen korujen valmistuksessa, korujen huoltaminen ja korjaaminen sekä rakastetuksi noussut Kalevala Pidetty -secondhand-konsepti, joka tuo vintage Kalevala-korut jokaisen ulottuville. Kalevala Koru on sitoutunut käyttämään tuloksestaan kolmanneksen hyväntekeväisyysprojekteihin ja henkilöstön hyvinvointiin.