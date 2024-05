Pohteen Oulun eteläisen, Rannikon ja Oulun neuvoloiden asiakkaille avataan uusi viestikanava – esitimme kahdeksan nopeaa kysymystä, mitä tämä tarkoittaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvolatoiminnassa parannetaan palveluita, kun kolmen alueen asiakkaille tarjotaan uusi viestintäkanava. Kyseessä on ei-reaaliaikainen palvelu, jonka palvelulupaus on 3 arkipäivää. Tämä tarkoittaa, että asukkailla ja asiakkailla on mahdollisuus kysyä neuvoja ja ohjausta oman neuvolan terveydenhoitajalta, mutta kanava ei ole ajanvarauspalvelu tai akuuttien sairauksien hoidon kanava.