Merikarvia–Pori-joukkoliikenneyhteydelle uusi yrittäjä

Urpolan Liikenne Ky voitti Merikarvia–Pori (linjanumero 340) ja Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää (linjanumerot 350–352) liikenteitä koskevan kilpailutuksen ja aloittaa liikennöinnin Merikarvian ja Porin välillä 3.6.2024. Yhteydet Merikarvialta Siikaisten kautta Kankaanpäähän käynnistyvät koulujen ja oppilaitosten aloittaessa 8.8.2024. Urpolan Liikenne Ky on uusi liikenteenharjoittaja Merikarvian linjoilla.

Merikarvia–Pori-linjastolla oli aiemmin kolme vuoroa suuntaansa. Moni matkustaja on siirtynyt tekemään osan viikosta etätyötä ja/tai -opintoja ja siten osa aiemmin ajetuista vuoro on jäänyt varsin vähälle käytölle. Vähäisen käytön takia uudella sopimuskaudella vuoroja ajetaan yksi suuntaansa. Merikarvialta pääsee Poriin kahdeksaksi ja paluuvuoro lähtee neljän jälkeen. Vuorot ajetaan Porissa matkakeskuksen kautta tiedepuistoon, jotta toisen asteen opiskelijat pääsevät opintoihinsa. Myös paluuvuoro lähtee tiedepuistosta.

Linjaston reitti on samantyyppinen kuin ennenkin. Merikarvialla lähtö- ja päätepiste on Tuorila. Linjat ajavat Merikarvian sataman ja keskustan kautta. Noormarkussa ei enää jatkossa käydä. Linjaston aikataulut löytyvät seutuplus.fi-sivuston reittioppaasta ja Aikataulut-välilehden aikataulupalvelusta. Kaikkien Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kilpailuttamien seutuliikenteiden aikataulut on keskitetty seutuplus.fi-sivustolle, ja niitä ei enää julkaista muissa aikataulutiedotuskanavissa.

Muutoksia säännöllisesti matkustavien kausilipputuotteisiin

Säännöllisesti matkustavien asiakkaiden kausilipputuotteisiin tulee muutoksia. Merikarvia–Pori-yhteysvälillä otetaan käyttöön Seutu+-kausi- ja sarjaliput. Kausi- ja sarjaliput käyvät tietyllä kelpoisuusalueella ja kaikilla kyseiseen kelpoisuusalueeseen kuuluvilla linjastoilla. Myös toisen asteen opiskelija voi hankkia koulumatkatuetun kausilipun, jos on saanut Kelalta Seutu+-liikenteen koulumatkatukipäätöksen.

Seutu+-lipun voi hankkia joko mobiili- tai korttiversiona. Seutu+-mobiilisovelluksella voi hankkia lipun itsenäisesti, ja sovelluksessa näkyvä QR-koodi toimii lippuna. Seutu+-kausi- tai sarjalipun saa myös matkakortille. Matkakortin voi noutaa Seutu+-palvelupisteestä tai sen voi tilata seutuplus.fi-sivuston kautta postitse kotiin. Korttia voi ladata seutuplus.fi-sivuston latauspalvelun kautta, linja-autossa tai palvelupisteessä. Seutu+-palvelupisteenä toimii 3.6.2024 alkaen ainakin Porin Leijonan yhteispalvelupiste Porissa. Lisätietoja lipun hankinnasta ja kelpoisuusalueista löytyy seutuplus.fi-sivustolta.

Linjaston liikenne kilpailutettiin sopimuskaudelle 3.6.2024–5.6.2027. Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta kahden vuoden optiokaudella. Merikarvia–Pori liikenteen hankintakustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Merikarvia. Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää liikenteen hankintakustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen Ely-keskus, Siikainen ja Merikarvia.

Lisätietoja liikennöinnistä:

Urpolan Liikenne Ky, toimitusjohtaja Jari Urpola, p. 050 069 8231, info@urpolanliikenne.fi

Lisätietoja liikenteen hankinnasta: