Kokkolan kaupunki antaa lausunnon Teerijärven osakuntaliitoksesta

Kruunupyyn kunnanhallitus on pyytänyt Kokkolan kaupungin lausuntoa osakuntaliitosta koskevasta aloitteesta. Aloitteessa esitetään Kruunupyyn kuntaan kuuluvan Teerijärven liittämistä Kokkolan kaupunkiin.

Kruunupyy on aiemmin pyytänyt kaupungin lausuntoa Alavetelin osakuntaliitoksesta. Alavetelin osakuntaliitos on parhaillaan valtiovarainministeriön kuntaosaston käsiteltävänä.