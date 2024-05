Venäjän hybridivaikuttaminen puhutti Länsi- ja Sisä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen kertomalla kuulijoille Venäjän hybriditoimista ja -vaikuttamisesta. Venäjä on harjoittanut laaja-alaista hybridivaikuttamista naapurivaltioitaan kohtaan. Tämä on näyttäytynyt muun muassa Narvajoen alueella, jossa Venäjän rajavartiolaitos poisti yksipuolisella päätöksellä Viron ja Venäjän välillä rajana toimineet 25 poijua.

Venäjän hybridivaikuttamistoimissa on yhdistetty tavanomaisia ja epätavanomaisia menetelmiä ja vaikuttamistapoja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia käyttäen. Näillä toimilla Venäjä yrittää erilaisilla keinolla vaikuttaa lännen tukeen Ukrainalle.

Venäjä yrittää vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, poliittiseen päätöksentekoon ja vaaleihin käyttäen trollitehtaita. Venäläiset tuovat sotaharjoitusten varjolla joukkoja rajoille ja toistuvasti uhkailevat ydinaseiden käytöllä Ukrainassa. Lisäksi uhkailua nähtiin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenhakemusten yhteydessä.

Pukkinen totesi, että jo nähtyjen toimien perusteella Venäjältä voi jatkossa odottaa mitä tahansa.

Valmiustilanne Länsi- ja Sisä-Suomessa

Länsi- ja Sisä-Suomen toimialueella on yleisesti hyvä valmiustilanne. Helsingin kaupunkiin kohdistunut tietomurto on saanut organisaatioita tarkastelemaan omia tietosuojakäytänteitään.

Migrillä vastaanottotilanne on rauhallinen ja kapasiteettia tarkastellaan jatkuvasti. On hyvä muistaa, että laajamittaisen maahantulo on koko valtakuntaa, ei pelkästään etelää tai itärajaa, koskeva asia.

Mittavan kuivuusjakson jälkeen maasto on laajalti todella kuivaa ja maastopalojen vaara on huomattava. Tästä syystä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on päättänyt kieltää kaiken avotulen teon alueellaan.

Kansalaispulssi: pienituloisten luottamus terveydenhuoltoon heikentynyt huolestuttavasti

Kansalaispulssin kyselyn mukaan mannersuomalaisten luottamus suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen on kaikkien aikojen alimmassa lukemassa. Erityisesti pienituloisten heikentynyt luottamus terveydenhuoltoon on haaste, johon tulisi löytää ratkaisuja nopeasti välittömästi.

Terveydenhuollon lisäsi kansalaisten luottamus hallitukseen ja koulutusjärjestelmään on alimmillaan. Luottamus poliisiin kaikissa väestöryhmissä on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kansalaisten luottamus omaan tulevaisuuteen on pysynyt aiempien kyselyiden kanssa samalla tasolla.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran suunnitellusti 22.8.2024. Tarvittaessa valmiustoimikunta saadaan kutsuttua koolle aikaisemmin kesäloma-aikanakin.