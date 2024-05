Pitkäaikaissairauksien verkkosivu kertoo tietoa sairauden hoidosta ja määräaikaiskontrolleista

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on ottanut merkittävän askeleen pitkäaikaissairauksien hoitopolkujen yhtenäistämisessä. Ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen, ja kaikki alueen terveysasemat noudattavat yhteisiä ohjeita pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrolleissa. Hoitopolkujen yhtenäistäminen on osa laajempaa pyrkimystä tarjota johdonmukaisia ja korkealaatuisia palveluita kaikille asiakkaillemme.

Hyvinvointialueen verkkosivuston pitkäaikaissairauksien osio on asiakkaiden itsepalvelukanava, josta voit hakea tietoa sairauksien hoidosta ja määräaikaiskontrolleista. Jokaisen pitkäaikaissairauden kohdalta löydät tiedon määräaikaiskontrollivälistä, miten kontrolli toteutetaan, ennen kontrollia tarvittavista kotimittauksista ja täytettävistä testeistä, sekä linkin omahoito-ohjeisiin ja lisätietoihin sairaudesta.

”Asiakasraati on arvioinut sivustoa ja antanut arvokasta palautetta, jonka perusteella olemme parantaneet käyttäjäystävällisyyttä. Asiakasraadin antama arvosana ”Voisin käyttää verkkosivua” -väittämästä oli vaikuttava 4,3 viidestä, mikä osoittaa sivuston onnistuneen tavoitteessaan olla intuitiivinen ja helppokäyttöinen”, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vs. hoitotyön johtaja Heidi Hovisilta.

Määräaikaiskontrollit tärkeitä sairauden seurannassa

Pitkäaikaissairauden määräaikaiskontrolli on sairauteen liittyvä säännöllinen tarkastus ja seuranta, joka auttaa ylläpitämään hyvinvointia ja varmistamaan, että hoito on asianmukaista. Määräaikaiskontrollit ovat tärkeitä, jotta sairauden tilaa voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä muutoksia hoitosuunnitelmaan. Säännöllisen seurannan avulla voidaan varmistaa, että sairaus pysyy hallinnassa ja tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä ajoissa.

Määräaikaiskontrolli toteutetaan sairaudesta riippuen joko hyvinvointialueen digitaalisen sote-keskuksen HyVä-digin chatin kautta, puhelimitse tai fyysisellä käynnillä terveysasemalla. Digitaalinen HyVä-digi-palvelu mahdollistaa määräaikaiskontrollin toteuttamisen myös iltaisin ja lauantaisin.

Vaikka digitaaliset palvelut tarjoavat uuden tavan hoitaa sairauksia, saada tietoa ja tukea, ne eivät korvaa perinteisiä terveysasemapalveluita, vaan täydentävät niitä. Ne ovat erityisen hyödyllisiä asiakkaille, joilla on mahdollisuus ja valmiudet käyttää digitaalisia palveluita, ja tarjoavat heille lisäkeinon hoitopolun seuraamiseen.

Pitkäaikaissairauksien hoitopolkuja kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Tutustu verkkosivuun: Pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit