SDP:n Joona Räsänen: Onko kokoomuksella otsaa arvostella SDP:n työllisyys- ja kasvutoimia, kun oma saldo pahasti pakkasella?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän Matias Marttinen lyttäsi SDP:n tänään julkaisemat 68 esitystä kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi suoralta kädeltä.

- Paljon muuta ei odotettukaan, mutta Marttisen häveliäisyyden puute hieman hymyilyttää. Kokoomuksen talousvastaava lupasi koko kansan edessä viime syksynä 60 000 uutta työpaikkaa jo kuluvalle vuodelle – voinee kysyä, että missä ne viipyvät, kun nyt on päinvastoin tullut 50 000 uutta työtöntä lisää? Räsänen kysyy.

Koko vaalikaudelle oikeistohallituksen tavoite ja lupaus oli 100 000 uutta työpaikkaa.

- Mutta nyt saksikäsi-Riikan johtama valtiovarainministeriö ei omassa ennusteessaan usko tämän toteutuvan. Kumpaa asiassa tulee siis uskoa, hallituksen haihattelua vaiko valtionvarainministeriön ennustetta?

Räsäsen mukaan kasvu- ja työllisyysarvioita on jouduttu ottamaan koko ajan alaspäin, juuri kuten SDP jo viime syksynä varoitteli. Velkasuhdekaan ei ole hallituskaudella pienenemässä, vaikka muuta luvattiin.

- Toisaalta Marttisen toiminta on ymmärrettävää, että hän keskittyy haukkumaan muita, kun ei kykene puolustamaan hallituksen omaa linjaa. Hallituksen kaudella on tähän mennessä lisääntynyt vain velka, työttömyys ja konkurssit. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan työhuoneeseen olisi paikallaan asentaa iso peili. Sieltä saattaisi löytyä oikea arvostelun kohde.

SDP:n toimien potentiaali perustuu Räsäsen mukaan VM:n ja TEM:n julkisuudessa esittämiin arvioihin.

- Lisäksi toimia on arvioinut laaja joukko riippumattomiua asiantuntijoita. Kaikki toimet eivät varmasti toteudu heti, mutta potentiaali on ilmeinen. Marttisen on syytä ylimielisyydestään huolimatta muistaa, että kaikki viisaus ei asu hallituksessa.