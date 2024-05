SDP:n Niina Malm: Valjastetaan työmarkkinat kasvun tueksi

- Hallitus on luonut omilla toimillaan työmarkkinakaaoksen, joka on OP:n mukaan heikentänyt tänä vuonna kasvua noin miljardilla. Jos tilannetta ei saada vakautettua, kaaos uhkaa levitä myös tuleville työmarkkinakierroksille. On huolestuttavaa, että hallitus ei näytä ymmärtävän tätä. Etenkin pääministeriltä odottaisi enemmän ymmärrystä työmarkkinoiden toiminnasta, mutta Petteri Orpo tuntuu katselevan maailmaa työnantajien etujärjestöiltä lainattujen silmälasien läpi.

SDP esittää tänään julkaistussa rakenne-, työllisyys- ja kasvupaketissaan, että työmarkkinoiden tilanteen vakauttaminen ennen seuraavaa sopimuskierrosta tulisi asettaa hallituksen tehtävälistan kärkeen, Malm sanoo.

- Sujuvan neuvottelukierroksen varmistaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Ehdotamme, että työmarkkinaosapuolten kanssa solmitaan seuraaville vuosille laaja kasvu- ja vakaussopimus, jossa sovitaan yhteisistä lisätoimenpiteistä kasvun vauhdittamiseksi sekä tasapainottavista toimista hallituksen työrauha- ja paikallisen sopimisen esityksiin. Ensi syksyn työsopimuslain kehittämishankkeeseen on otettava aidosti kolmikantainen ote, jossa hallitus asettaa tavoitteet ja työmarkkinaosapuolet sopivat keinoista.

Malmin mukaan työllisyyttä ei lisätä työntekijöiden oikeuksia heikentämällä, vaan sen sijaan SDP haluaa parantaa suomalaisten työmarkkinoiden dynamiikkaa ja työvoiman liikkuvuutta. Suomalaiset työmarkkinat ovat kansainvälisessä vertailussa dynaamiset, mutta Suomessakin on edelleen pullonkauloja, joihin puuttuminen lisäisi työvoiman liikkuvuutta.

- Ei ole esimerkiksi järkevää estää työntekijää päättämästä määräaikaista työsuhdetta, jos se mahdollistaisi työntekijän siirtymisen haastavampaan tai paremmin palkattuun työhön. Siksi SDP sallisi työsuhteen päättämisen työntekijän aloitteesta myös määräaikaisissa työsuhteissa. Lyhentäisimme lisäksi työttömyysjaksoja uudistamalla muutosturvaa niin, että irtisanotuksi tulleen olisi nykyistä paremmin mahdollista kouluttautua ja hakea uutta työtä palkallisesti jo irtisanomisajan puitteissa.

Työmarkkinoiden vakauttamisen ja kehittämisen lisäksi vihreän siirtymään kohdistuvat investoinnit ovat avain kasvun syntymiselle, Malm toteaa.

- On kestämätöntä, että hallitus seuraa tumput suorana, kuinka vihreän siirtymän investoinnit valuvat Suomen sijaan muualle, ja heikentää Suomen maakuvaa flirttailemalla avoimesti laitaoikeiston kanssa. Ei ole mikään ihme, että osa kokoomuksen omista eurovaaliehdokkaistakin tekee jo pesäeroa pääministeri Orpon politiikasta.

- Suomen pitää ajaa määrätietoisesti Euroopan yhteistä investointirahastoa, jonka avulla houkutellaan vihreän siirtymän investointeja Eurooppaan ja Suomeen. Myös Suomessa vihreän siirtymän investointeja on vauhditettava tehokkaammin. Vihreä siirtymä ei ole uhka, vaan keino luoda Suomeen uusia korkean tuottavuuden työpaikkoja. Siksi vihreän siirtymän investointien edistäminen on nostettu SDP:ssä tärkeyslistan kärkeen, Malm päättää.