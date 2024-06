SDP:n Piritta Rantanen: Suomen vahvuudet ovat turvallisuus, puhtaus ja toimiva yhteiskunta

- Meillä on upea maakuva, jota markkinoidaan liian vähän. Turvallisuus, puhdas vesi, jokamiehen oikeudet, lastenhoito ja viranomaiset - niihin luotetaan. Siinä on jo monta asiaa, miksi Suomi on jo nyt vertaansa vailla oleva vaihtoehto kansainvälisille ammattilaisille, kertoo kansanedustaja ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

Suomen tulisi hyödyntää paremmin olemassa olevia verkostojamarkkinoinnissaan. Meidän kaikkien yhteisenä tehtävänä täytyy jatkossa olla Suomen vahvuuksien markkinointi kansainvälisille osaajille ja opiskelijoille.

Harmaata taloutta ja rasismia kitkettävä

- Samanaikaisesti meidän on välttämätöntä puuttua harmaan talouden ongelmiin. Esimerkiksi marjanpoiminta- ja rakennusalalla on syntynyt kohtuuttomia tilanteita ja ulkomaalaisille työntekijöille ja maine haittaa koko Suomelle, sanoo Rantanen ja jatkaa:

- Tässä tilanteessa Suomen hallitus on päättänyt olla edistämättä harmaan talouden torjuntaohjelmaa, josta on ennen tätä hallitusta pidetty huolta jo 30 vuoden ajan. Tätä hallitus pitää säästötoimena. On sangen kummallista, että jos ovi väärinkäytöksille jätetään auki, se toimisi Suomen talouden hyväksi. Tilanne on kyllä päinvastoin.

Muitakin toimia tarvitaan. SDP esittää omassa kasvupaketissaan myös mm. maahanmuuttoprosessin nopeuttamista, hallituksen maahanmuuton kiristyksistä luopumista sekä osaajia houkuttelevaa verotusta.

- Keskeistä on myös kitkeä rasismia. Sille täytyy olla nollatoleranssi ja tämän täytyy näkyä yhteiskunnassa aina niin ylimpien päättäjien tasolla, kuin ihmisten keskuudessa. Nykyinen hallitus on toiminut tässä jatkuvasti ristiriitaisesti, eikä tämä edistä Suomen houkuttelevuutta tippaakaan. Kurssi on kuitenkin mahdollista muuttaa, päättää Rantanen.