Pia Hiltunen: SDP tarjoaa tulevaisuusavauksia samalla, kun hallitus saksii hyvinvointivaltiota palasiksi

Orpon hallitus – tai kuten tällä viikolla on todettu Purran hallitus – on saanut aikaan vian miinusmerkkistä työllisyyttä. Sen kurjistava politiikka on johtanut yli 50 000 ihmisen työttömyyteen.

Nurjalle linjalle on olemassa vaihtoehtoja. SDP esittää omassa kasvuohjelmassaan tulevaisuustoimia, joilla Suomi saadaan nousuun. Yksi niistä on Pohjolan Piilaakson perustaminen.