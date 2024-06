Kokoomuksen Toveri: Ukrainan tukeminen vaatii vahvempaa eurooppalaista puolustusteollisuutta

Ukrainan tukeminen on eksistentiaalinen kysymys Suomen ja Euroopan turvallisuudelle. Kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toverin mielestä tärkeintä on, että EU jatkaa ja vahvistaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukeaan Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen.