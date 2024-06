Tulli valvoo niin maalla kuin vesilläkin - tietyt epäselvyydet toistuvat venevalvonnassa

Veneilykausi on alkanut. Moni on suunnitellut talven aikana Suomesta ulkomaille suuntautuvia venereissuja. Reissuilta Suomeen palatessa saattaa vesillä tavata myös Tullin venevalvontaryhmän. Veneilijän on hyvä myös muistaa, että Ahvenanmaalta veneilevää koskevat tiukemmat tuliaisrajoitukset kuin EU-maista saapuvia.