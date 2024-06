JCDecaux Finland Olympiastadionin pääyhteistyökumppaniksi

Olympiastadion ja JCDecaux Finland ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen. Kumppanuuden myötä JCDecaux on yksi Olympiastadionin pääyhteistyökumppaneista. JCDecaux’lla sekä Olympiastadionilla on ainutlaatuinen rooli koko Suomen ja Helsingin kaupunkikuvan rakentajana. Molempien sydän sykkii merkityksellisten kohtaamisten mahdollistamiselle, joten yhteistyö on molemmille täysi kymppi.