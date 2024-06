Suurpetojen kanta-arvioiden pohja pettämässä

Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä historiallinen käänne – sorsanpesintä jäi haaveeksi 31.5.2024 11:59:49 EEST | Tiedote

Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä on seurattu sinisorsaemon pesintää jo vuodesta 2019 alkaen ja haudonnan tuloksena parhaimmillaan 12 untuvikon pesue on molskahtanut veteen. Tänä keväänä pesä on kuitenkin edelleen tyhjä, vaikka poikasten kuoriutumisaika on jo käsillä. Syitä epäonnistumiselle voi vain arvailla.