Kokoomuksen Limnell: Puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa edistää Suomen turvallisuutta

”Sopimusta voi pitää kolmantena lenkkinä henkivakuutuksessamme. Tärkein on – ja tulee olemaan – oma kansallinen maanpuolustustahtomme ja oma uskottava sotilaallinen kyky puolustaa maatamme. Toinen lenkki on Nato-jäsenyytemme eli Suomi on Naton artikla 5:n turvatakuiden piirissä, mutta turvaverkon kutomisen aikakausi ei ole päättynyt”, Limnell toteaa.

Limnell painottaa, että kyse on ennen kaikkea Suomen puolustuksen vahvistamisesta, sillä DCA-sopimuksen tärkeimmät tavoitteet ovat pelotteen ja pidäkkeen vahvistaminen Suomeen kohdistuvan sotilaallisen toiminnan estämiseksi.

”Sopimuksella edistetään turvallisuutta ja vakautta. Sopimus selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa”, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan kahdenvälisellä yhteistyösopimuksella täydennetään puolustusliiton jäsenyyttä ja konkreettisesti vahvistetaan kansallista turvallisuutta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpinä päämäärinä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Turvallisuusympäristömme muuttuessa epävakaammaksi, varautuminen on viisautta.

”DCA-sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta ja varautumista. Nato-jäsenyys ja kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä, turvallisuutta ja vakautta parantavia sopimuksia”, Limnell päättää.